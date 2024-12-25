最新勞保精算報告將出爐 洪申翰：破產年限再延後

最新勞保基金精算報告預計明年初出爐。勞動部長洪申翰今接受YahooTV「齊有此理」專訪透露，原本勞保基金用罄警戒年線是2028年，但就目前初步精算數據來看，還可以再延後幾年。

洪申翰今接受專訪時說，針對勞保財務狀況，現在政策很清楚是「政府負最後責任」，而撥補是方法之一，尤其過去幾年勞保基金投資效益不錯，今年底基金水位可望破兆。

但他也強調，這不代表「樂觀」，僅是撥補對基金維持水位是有效的，但未來隨著人口結構惡化，基金仍會處在大家需要非常關注的狀況之下，而自前幾任勞動部長、行政院長以來，民進黨執政團體態度清楚，「不管怎樣，會把基金永續、存續的責任扛起來」。

上一份精算報告預估勞保基金將於2028年用罄，最新的精算報告則預計明年初公布，洪申翰說，最新的精算結果年底會出來，就目前初步數據來看，原本警戒年限落在2027、2028年，目前是可以再延後幾年。

他重申，自己不會說勞保財務狀況很樂觀，仍必須採取多元作法。而勞保年改方案不外乎降低給付、提升保費費率，洪申翰認為這幾項作法對勞工權益影響蠻大，因此在政策評估上必須謹慎。對於主持人王時齊追問，是否考慮走此改革方向？「現在政策上，沒有考慮」，現階段以努力賺錢、增加撥補為原則。