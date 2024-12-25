共同推動綠色化學 環境部約跨部會合作源頭管理

環境部25日辦理「113年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果研討會」，以「綠色化學科技創新及推廣」作為主題，邀請「國家化學物質管理會報」委員擔任主持人及出席指導，由環境部說明修正「國家化學物質管理政策綱領」及國家化學物質管理行動方案（113年至116年）外，特邀請農業部、經濟部國際貿易署、經濟部產業發展署、國家中山科學研究院電子系統研究所、教育部及環境部等6個機關的主管或推薦的專家，就其綠色化學推動相關議題成果進行演講。

環境部表示，依107年行政院核定之「國家化學物質管理政策綱領」，為定期檢視各有關部會在政策綱領框架下的執行成果，同時強化與各界的溝通、交流，從107年起，環境部每年舉辦成果研討會，針對國人關心之化學物質管理主題進行討論，會中各機關分享推動成效並提供意見回饋，進一步凝聚相關部會及各界的力量及資源，以助於共同實現國家化學物質管理政策綱領及行動方案的目標與願景。

環境部說明，做好化學物質風險管理，於降低對人類及環境之危害、降低事故風險至關重要，「推動綠色化學」係為我國化學物質管理重要政策之一，旨在從源頭化學製程原料使用到廢棄整個生命周期，減少有毒化學物質的使用及避免環境流布，產品生產須符合低毒減廢標準以促進國際貿易。

綠色化學教育在此過程中扮演關鍵角色，無論是基礎知識的普及還是環境友善製程的研究，都需要通過教育進行有效傳達。因此，今日特別以「綠色化學科技創新及推廣」為主題，期望透過部會推動綠色化學措施之成果及經驗分享，並針對未來推動展望討論溝通，使我國化學物質管理更加完善，與國際接軌並提升我國綠色經濟競爭力，進而達成永續綠色化學目標。