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台電114年1000億元補貼案凍結30億元初審通過

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部部長郭智輝（左）上午赴立法院經濟委員會，繼續審查114年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分，與民進黨立委賴瑞隆（右）交換意見。記者林伯東／攝影
經濟部部長郭智輝（左）上午赴立法院經濟委員會，繼續審查114年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分，與民進黨立委賴瑞隆（右）交換意見。記者林伯東／攝影

立法院經濟委員會25日審查114年度經濟部及所屬單位預算，其中最受矚目的是台電的1000億元預算撥補，經過1個多小時討論並休息協商後，經委會決議凍結30億元並做能源穩定供應的專案報告。經濟部114年預算初審通過後，二讀前還須朝野協商。

關於挹注台電1000億元的撥補，立委有3個提案，立委陳超名等人提案減列77億元，鄭正鈐等人提案凍結三分之一，鄭天財等人提案凍結1億元，鄭天財提案受到民進黨立委的支持，1000億元只凍結1億元，凍結占比僅千分之1。

國民黨立委鄭正鈐原本提案凍結三分之一112年疫後特別預算已補貼台電500億元，112年增資台電1500億元、113年增資台電1000億元，現在113年補貼台電1000億元的追加預算也在等協商，加上114年的1000億元補貼預算，台電這幾年真的要了很多錢，全部有5000億元之多，等到台電具與說明未來財務改善、113年下半年電價調漲影響等情形，提出專案報告後再解凍。

國民黨立委陳超明提案指出，台電多次依賴政府巨資補助，但似乎已難挽救經營虧損，政府不思檢討錯誤的能源政策，未能兼顧能源供應的穩定性與成本控管，動輒以全民稅收補貼台電虧損，侵害全民利益，因此提案針對台電補貼1000億元預算一案，減列77億元。

民進黨立委賴瑞隆表示，台電是大家的台電，台電過去為穩定物價導致營業虧損，承受很大的壓力，這不是台電的錯，由國家撥補是最好的方案，呼籲經委會專業、資深、務實的委員，應協助台電度過難關，因此支持鄭天財版本（凍結1億元）並送朝野協商。

民眾黨立委張啓楷指出，台電3年來4度調整電價，又有政府補貼，財務漏洞還是越來越大，雖然有節流，相關電價補貼回歸各部會自行編列預算，但人民最不滿的是，政府捨棄每度才1.23元的核電不用，卻去買最貴的能源，導致成本提高，台電應設法改變能源結構，現在台電被揶揄是敗家子，應該好好思考如何改善體質。

提案獲得民進黨立委大力支持的國民黨立委鄭天財表示，謝謝其他委員的支持，但既然113年追加的1000億元預算等待朝野協商，114年1000億的補貼預算建議也送朝野協商。

民進黨立委邱志偉指出，如果1000億元補貼無法順利撥補，導致台電要反應燃料價格而調漲電價，社會弱勢將無法獲得照顧，如果燃料價格上漲又被凍漲電價，台電就會面臨破產危機，他要求經委會應該對於1000億元的預算表態，而不是全部送朝野協商。

由於意見不一，主席國民黨立委呂玉玲宣布休息協調，經委會最達成共識：70至82案有關國營事業管理預算共1000億3387萬9千元，凍結30億元，經濟部與台電針對能源政策及穩定供電提出專案報告後解凍。

台電 國民黨 電價

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