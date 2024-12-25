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Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

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Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合 下午5點宣布

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
公平會今天委員會議做出重大決議，由於競爭疑慮大，將禁止結合。本報資料照片
公平會今天委員會議做出重大決議，由於競爭疑慮大，將禁止結合。本報資料照片

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會今天委員會議做出重大決議，由於競爭疑慮大，將禁止結合。公平會將在下午5點召開記者會說明決定。

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，投下震撼彈。此案須經公平會審議，Uber已於113年11月8日提出完整申報資料，而後便進入審查程序。

日前公平會也宣布將延長審議60天，最遲明年3月21日才定案，但昨天公平會主委李鎂在立院時，朝野立委都要求公平會必須盡早決議，今天公平會即臨時召開委員會議，做出禁止雙方結合決議。

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