114年元旦勞動新制 最低工資2萬8590元

民國114年有多項新制上路，勞動部今天表示，明年最低工資將調漲，時薪為新台幣190元、月薪2萬8590元，預估有257萬名勞工受惠，將加強與地方政府合作宣導、落實政策。

勞動部今天舉行114年新制記者會，由勞動部長洪申翰宣布多項勞動新制，包含最低工資調漲、勞保及勞退薪資分級表修正、技能檢定學科試題加列外語輔助服務等。

洪申翰表示，保障勞工基本生活，明年最低工資時薪將調漲為190元、月薪則是2萬8590元，這已是從105年來，連續第9年調漲，預計這次調漲會有257萬名勞工受惠。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛補充，這9年來最低工資調整，時薪調幅高達58.3%、月薪調幅也達42.9%，並強調最低工資調升最大受惠者還是本國籍勞工，不是只有移工受惠。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，配合最低工資調漲，也修正勞工保險投保薪資分級表、勞工職業災害保險投保薪資分級表，將原本第1級2萬7470元調整成2萬8590元，為簡政便民也請勞保局主動辦理逕調作業。

除了薪資以外，洪申翰也說，明年產業人才投資方案的補助額度將調高，每人每3年累計訓練費用最高補助額度由7萬元提高至10萬元，鼓勵勞工發展職涯。

勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌表示，勞動部從101年開始推動此方案，歷經12年時間金額都沒調整過，考量課程開課費用平均單價已從過去平均6000元提高至8000元，因此決定提升補助金額；根據統計，去年有11萬1900人參加產業投資方案，也開了5923門課程。

另外，勞動部從108年起推動全國技能檢定試題加列外語輔助，提供新住民、僑外生及移工參加技檢，明年起除原本32個職類外，將再新增7個職類，包含「中餐烹調」、「西餐烹調」、「食物製備」、 「配電線路裝修」、「配電電纜裝修」、「輸電地下電纜裝修」及「輸電架空線路裝修」。

陳世昌也提到，目前正擬定移工婦幼權益保障指引，內容將涵蓋懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒4大階段，提供詳細資訊與保障措施，預計明年1月底發布。