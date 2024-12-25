台經院三大營業測驗點全面走揚 財劃法修法恐加劇通膨
台灣經濟研究院25日發布最新景氣動向調查，2024年11月製造業營業氣候測驗點結束先前連續五個月下跌態勢，轉為上揚，服務業與營建業營業氣候測驗點則續呈上揚態勢，三大主要產業對於景氣看法同步好轉。不過，台經院院長張建一示警，財劃法倉促修法，明年通膨將有很高的不確定性，「恐怕必須漲電價，人民可以承受嗎」？一旦電價反映了，明年通膨率很大機會將超過2%。
張建一還提到，台電虧損非常高，利息支出也大，若再因為財劃法修法，導致台電無法得到補助，但台電又必須永續經營，那就有可能反映油電價格，進而對國內物價造成衝擊。
台經院今舉行景氣動向記者會，媒體關注財劃法修法影響，張建一表示，財劃法倉促修法，未考慮地方實際需求以及具有外部利益的政策執行情況，僅管過去財劃法有些不合理地方，但修正過後的法案沒有真正解決問題，反而造成很多不合理，以及對縣市的不公平。
張建一強調，財劃法修正應考慮兩大原則，一是地方基本需求，二是具有外部利益的國家政策。
此外，同時身為央行理事的張建一今也透露12月央行理監事會議未加碼祭出第八波選擇性信用管制的原因。張建一指出，根據央行調查，34家國銀不動產放款集中度將在12月達到高點，約占39.2%，但未來一年會逐季下降，預期2025年第4季和今年第4季相比，可望足足下降逾一個百分點，這是央行比較安心、未再出手的關鍵。
關於11月製造業營業氣候測驗點止跌回升，張建一表示，由於大陸與東協製造業普遍回升，再加上國內製造業廠商對當月景氣看法較上月樂觀，除資訊電子業生產動能續強外，傳產生產與出口表現亦有改善，因此11月製造業營業氣候測驗點得以轉為上揚。但，到底是短期現象、還是觸底反彈，還要再持續觀察一、二個月。
台經院景氣預測中心進一步分析，11月石化等「標準型」傳產業出口改善，重電、有機紡織等「利基型」傳產業表現則更好。經過台經院模型試算後，2024年11月製造業營業氣候測驗點為95.20點，較上月修正後之93.43點增加1.77點，結束先前連續五個月下跌態勢轉為上揚。
服務業方面，受惠於雙11檔期、百貨周年慶促銷及大型運動賽事開打，零售餐飲買氣大幅提升。同時，11月新台幣兌美元趨貶與保險需求成長，推動保費收入穩健提升，有助於零售業與保險業較看好當月景氣表現。模型試算後，2024年11月服務業營業氣候測驗點為93.11點，較上月修正後之91.92點上升1.19點，呈現連續二個月上揚態勢。
營建業方面，11月測驗點續呈上揚，台經院分析，營造業因政府公共工程推動順利及年底趕工潮，加上2025年公共建設預算將超過2024年，高科技業者建廠及綠色環保工程需求增加，可望帶動景氣持續上升；不動產市場因新屋交屋潮及部分賣方些微讓利，六都買賣移轉件數月增0.9%，但央行、金管會或銀行端對於房貸審查仍相對嚴格，將導致未來房市成交量處於低檔盤旋。2024年11月營建業營業氣候測驗點為104.75點，較10月之103.72點上揚1.03點，呈現連續第二個月上揚的態勢。
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