央行為何未祭第八波房市管制？ 理事揭原因

中央銀行上周理監事會議決議利率「連3凍」，且未祭出第8波選擇性信用管制，外界好奇原因為何？身為央行理事的台經院院長張建一今日表示，34家國銀提供資料顯示，11月不動產放款集中度為38.9%，雖12月略升，但接下來會逐季下降，估到明年底會到38.1%，遠低於今年6月以來的39.1%，「這是銀行提報的資料，央行還會不定期專案檢查」。

台經院今天舉行11月景氣動向調查記者會，媒體關切新青安影響銀行不動產放款水位，是否會影響明年景氣表現？張建一答覆時，揭露上周央行理監事會議未祭出第八波房市調控措施過程。

張建一表示，根據34家國銀提報資料顯示，今年11月銀行不動產放款集中度為38.9%，12月微升至39.2%，接下來就會逐季下降，直至114年底將降到38.1%，將近逾1個百分點，也遠低於113年6月的39.1%。也就是說，銀行不動產放款集中度確實有逐季下降，讓央行比較放心，未再祭出新的管制措施。

張建一表示，央行法規定，央行第一目標是金融穩定，央行擔心的是金融機構放款大部分集中不動產，萬一房價突然反轉，會影響金融體系穩定，至於房市量縮、房價上漲或下跌，不是央行主要考量。