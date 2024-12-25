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電價及綠電考量 郭智輝：5百萬千瓩以上用電量資料中心不會來台設立

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部部長郭智輝25日表示，資料中心需要綠電及便宜電價，因此用電5MW以上IDC應不會來台設立。記者林伯東／攝影
經濟部部長郭智輝25日表示，資料中心需要綠電及便宜電價，因此用電5MW以上IDC應不會來台設立。記者林伯東／攝影

由於北部供電較無餘裕，台電去年9月開始，桃園以北申請5百萬千瓩（MW）以上用電量的數據中心一律不核供，引發北部縣市反彈，經濟部長郭智輝25日表示，外國科技廠商不會在台灣設立用電5MW以上的資料中心，不僅是因為大型資料中心需要綠電，也是因為廠商會選擇電價便宜的地方，但如果廠商一定要北部設立，經濟部還是可以努力協助解決。

立法院經濟委員會25日審查114年度經濟部及所屬單位預算，其中就包括了撥補台電1000億元的預算在內。民眾黨立委張啟楷質疑台電，沒有講清楚北部有沒有缺電，資料中心（IDC）能不能設立？

台電董事長曾文生表示，用電量在5MW以上是非常大的用電量，「我們是不希望蓋機房租給別人的大規模用電放在北部，完全沒有效率」，中南部有綠電，若到南部設立資料中心，對於電網平衡有很大幫助，電網效率很重要，與缺電無關，像Google的資料中心就蓋在彰化。

郭智輝表示，這是常識問題，他們不會在台灣設立資料中心，沒有人會設立用電5MW以上那麼大的資料中心，全世界設立資料中心的地方，需要有綠電，且都是電價比較便宜的地方，台灣的電價「你們大家都嫌貴了，你會來這邊設嗎？」

郭智輝指出，資料中心真的不用一定在台北，人員可以在台北工作，但機房設在南部更好。我們建議科技廠商來台灣設立研發中心，研發中心不會用到那麼多電。

針對桃園市長張善政不滿台電不核供5MW以上資中心在桃園設廠的政策，郭智輝解釋，都可以討論，將來桃園有國光電廠二期擴建，以及基隆協和電廠更新改建若順利完成，北部的用電就比較沒有問題。

台電 電價

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