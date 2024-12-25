11月製造業測驗點由連五跌轉升 孫明德：不只一支全壘打，是連續安打

台經院今日發布11月景氣動向調查，11月製造業營業氣候測驗點95.20點，較上月增加1.77點，結束先前連續五個月下跌轉為上揚；服務業與營建業測驗點則都連續兩個月上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，11月傳產表現有起色，「出口不只一支全壘打，而是連續安打」，今年是龍年，景氣處於神龍擺尾有好的結束，希望明年能延續。

國內製造業方面，11月測驗點轉為上揚，主要因製造業廠商對當月景氣看法較上月樂觀，除資訊電子業生產動能續強外，傳產生產與出口表現也有改善。但隨著川普即將上任美國總統，全球政經不確定性升溫，部分製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比略為轉差，11月製造業營業氣候測驗點95.2，較上月修正後93.43點增加1.77點，結束連五個月下跌轉為上揚。

台經院院長張建一表示，11月傳產出口表現不錯，因此製造業營業測驗點上揚，但到底短期還是底部上來？要持續觀察才清楚。他說，明年整體AI仍是主流，希望從伺服器到PC及手機都好，傳產就有機會，因為一台伺服器用到傳產部分不多，但PC、手機就比較多，只是仍要一點時間，「今年傳產比較辛苦，明年會好一點」。

張建一表示，今年經濟成長率4.2%沒問題，明年因為今年基期已高，AI投資持續但不會像今年這麼高，明年經濟成長率約3.2%。

孫明德表示，台灣今年出口表現一枝獨秀，不只領先亞洲鄰國，他領先德國、新加坡等經濟體，加上新台幣貶值，山口表現非常亮眼，1-11月是10%兩位數成長；外銷訂單目前也有3%成長，過年前應都可保持熱度。他說，過去大家認為出口只有資通訊業好，但11月傳產有起色，基本、金屬、機械、石化也都回到正成長，除了去年基期低，今年下半年也確實有表現，「台灣不只是靠一支全疊打，而是連續安打」，像中華隊12強奪冠一樣。

他說，外銷市場過去主要靠是美國，明年中國大陸、印度都不錯，台灣AI伺服品熱度可續續到明年，明年經濟成長率3%主要貢獻是外銷出口。另一個百分點貢獻來自民間投資，今年民間投資前十一個月進口資本設備成長8.5%，但半導體衰退7%，表示其他產業買機器熱度很高，因此主計總處及各單位上修明年民間投資5%以上，民間投資會是明年亮點。

至於物價趨勢，孫明德表示，10月因為颱風干擾，消費者物價指數上升到2%以上，但扣掉颱風影響蔬果價格的核心CPI年增率1.74%，因此央行上周理監事會議沒有新動作，主要是目前物價平穩。雖然國際局勢混亂一點，目前看起來物價還算平穩，明年有美國總統川普是否打貿易戰，國際油價是否上漲等影響通膨變數，還要再觀察。

11月營建業營業氣候測驗點為104.75點，較10月之103.72點上揚1.03點，呈現連續第二個月上揚態勢。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，11月營建業連續二個月上揚主要是營造業帶動，不動產業仍處於疲軟態勢。她說，營造業受惠年底趕工潮，加上公共工程到11月達成率81%，因此11月營造業者看法好轉，未來半年雖房屋建築接單量會稍萎縮，但整體公共工程明年達到超過7800億元史上新高，半導體及AI相關供應鏈持續擴廠，會帶動國內機電整合工程。

劉佩真指出，不動產仲介業者交易量11月未持續探底，但維持相對低檔盤旋。明年住宅交易量疲弱，但商用動不動會各有所異，預計明年土地交易不會像今年亮眼，但商用不動產因AI半導體擴廠，商辦仍有支撐，加上台商回流，投入不動產業機會仍大。