快訊

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

美國AI政策大翻轉？創新競爭即將掛帥

日職／源田壯亮爆婚外情 趁12強與小三在台灣幽會

台東縣國土分區圖25日提報了 內政部點名剩6縣市未交

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片
內政部多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片

內政部國土署25日表示，台東縣政府已完成國土功能分區圖提報，截至目前為止，全台共有16縣市將國土功能分區圖提送內政部審議，只剩下6縣市尚未提報。

國土署一一點名，只剩下新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等6縣市未繳交國土功能分區圖，而已繳交的16縣市中，有8縣市完成審議，剩下的縣市將會儘速辦理審議作業，而目前已發布16項子法，其餘7項預計今年底完成發布。

國土署重申，推動國土計畫是為使國土建立合理使用秩序，讓對的使用能在對的用地上合理發展，以兼顧國土保安及地方發展需求，還可阻斷現行土地資源因蛙躍式發展而導致持續破碎之情事繼續發生。

國土署說，在國土計畫核心精神及框架下，會保障各項合法使用權利，且讓國家發展及環境永續能夠並行。

內政部 台東

延伸閱讀

雲林遭點名未交國土功能分區圖 張麗善：年底前送出盼中央尊重地方

被內政部點名 桃市府：明年2月繳交國土功能分區圖

議員助理費設20%上限難報加班 地方議會籲內政部解套

國土計畫法預計明年上路 新北：分區圖盡力年底前提中央

相關新聞

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合 下午5點宣布

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會今天委員會議做出重大決議，由於競爭疑慮大，將...

財劃法修法造成明年通膨破2%？張建一指這點影響最大

立院通過財劃法修正案，台經院院長張建一今日表示，財劃法因為時空背景不同，過去確實有不合理之處，但修法要遵行兩大原則。此外...

114年元旦勞動新制 最低工資2萬8590元

民國114年有多項新制上路，勞動部今天表示，明年最低工資將調漲，時薪為新台幣190元、月薪2萬8590元，預估有257萬...

台經院三大營業測驗點全面走揚 財劃法修法恐加劇通膨

台灣經濟研究院25日發布最新景氣動向調查，2024年11月製造業營業氣候測驗點結束先前連續五個月下跌態勢，轉為上揚，服務...

打炒房打散買氣 中信房屋：四成民眾認為未來一年內不是購屋時機

上周的央行理監事會按兵不動，並未祭出第八波信用管制，讓不少消費者和業者都鬆了一口氣，而民眾對於明年房市有何看法呢？中信房...

央行為何未祭第八波房市管制？ 理事揭原因

中央銀行上周理監事會議決議利率「連3凍」，且未祭出第8波選擇性信用管制，外界好奇原因為何？身為央行理事的台經院院長張建一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。