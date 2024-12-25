台東縣國土分區圖25日提報了 內政部點名剩6縣市未交

內政部國土署25日表示，台東縣政府已完成國土功能分區圖提報，截至目前為止，全台共有16縣市將國土功能分區圖提送內政部審議，只剩下6縣市尚未提報。

國土署一一點名，只剩下新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等6縣市未繳交國土功能分區圖，而已繳交的16縣市中，有8縣市完成審議，剩下的縣市將會儘速辦理審議作業，而目前已發布16項子法，其餘7項預計今年底完成發布。

國土署重申，推動國土計畫是為使國土建立合理使用秩序，讓對的使用能在對的用地上合理發展，以兼顧國土保安及地方發展需求，還可阻斷現行土地資源因蛙躍式發展而導致持續破碎之情事繼續發生。

國土署說，在國土計畫核心精神及框架下，會保障各項合法使用權利，且讓國家發展及環境永續能夠並行。