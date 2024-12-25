助台商赴美…AIT設立「投資美國」委員會

2024大選年最重要的一場選舉結果揭曉，特立獨行的川普非但沒有入獄服刑，反倒轉身重返白宮。所謂的「外國的危機，美國的利益」將在川普上任後，更為理所當然。川普歸來的這個世界，注定將進一步邁向撕裂，民粹勝選將主導全球經濟新局，所有的經濟決策將向政治考量靠攏。

2024-12-25 06:00