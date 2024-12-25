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助台商赴美…AIT設立「投資美國」委員會

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

美國在台協會（ＡＩＴ）昨天宣布，將與美國各州政府辦事處協會（ＡＳＯＡ）、美國商會共同成立「投資美國」委員會，未來將致力解決資訊取得和資源協調方面長期存在的挑戰，促進外人直接投資機會，並協助建立人際網絡與社群。

ＡＩＴ處長谷立言表示，投資美國委員會有一個明確的願景，匯集利益相關者一起支持台灣企業在美國建立和擴大業務，這是一個開創性的平台，旨在支持台灣公司在美國的投資與擴張，該委員會提供一站式服務，將公司與州政府辦事處、專業服務提供者、行業協會及所需的其他重要資源串連起來。

ＡＩＴ表示，處長谷立言、ＡＳＯＡ會長嚴樹芬，以及電電公會理事長李詩欽在揭幕儀式上，皆強調打造產業生態系，來協助台灣企業進入美國市場的重要性。

李詩欽 美國在台協會

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