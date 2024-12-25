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當沖續降稅 27日拚三讀

聯合報／ 記者唐筱恬陳儷方、編譯劉忠勇／綜合報導
攸關當沖降稅延長的證交稅條例修正草案，立法院昨天朝野協商達成共識，將在本周五力拚完成三讀。本報資料照片
攸關當沖降稅延長的證交稅條例修正草案，立法院昨天朝野協商達成共識，將在本周五力拚完成三讀。本報資料照片

台股當沖交易證交稅減半的優惠措施年底屆滿，市場擔心立法院若無法在屆期前完成三讀恐衝擊股市。

立法院朝野黨團昨天協商達成共識，周五（廿七日）的院會將處理證券交易稅條例等四案，並完成三讀。分析師指出，今年底前若能順利通過當沖交易優惠稅率延長，將可望減少股市的不確定性因素，避免交易量能受到影響。

立法院長韓國瑜昨天下午召開朝野協商，朝野達共識擬於周五完成攸關當沖降稅延長優惠的「證交稅條例」修正草案，若周五能順利力拚二、三讀闖關，等於是立法院在元旦前送上大禮，順利讓年底就要落日的當沖降稅優惠繼續延長。

「當沖降稅」政策二○一七年四月廿八日實施，將當沖交易的證交稅率從千分之三減半至千分之一點五，之後歷經兩度延長，減稅優惠將在今年底到期。立法院朝野黨團十日協商，達成共識將優惠措施延長至二○二七年底。立法院朝野黨團昨天協商並達成共識，同意周五院會處理證券交易稅條例等四大案，並完成三讀。

資深分析師許博傑認為，如果年底前順利通過優惠稅率延長，對股市就沒有不好影響，但若年底前沒通過，或是降稅優惠時間沒有銜接上，可能短期內會有失望性賣壓。國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，現在當沖交易占比將近三成，當沖優惠若消失確實會影響交易量，但影響程度不會足額反應導致交易量少三成，往後交易量會少一些、價格波動少一點。

台股今年受惠於人工智慧（ＡＩ）熱潮，今年績效傲視亞股，大盤指數今年來截至昨天漲幅百分之廿八點九，遙遙領先其他亞洲股市指數，香港恆生指數以百分之十六的漲幅居次。

展望明年，信安資產管理公司（Principal）全球股票部門主管兼投資長馬里斯表示，明年投資人關注兩大焦點，一是川普，二是中國大陸經濟。

野村證券指出，亞洲「前方出現亂流」，儘管ＡＩ需求強健、出口提前拉貨，應該能支撐明年第一季的成長，但從第二季起，受累於川普新政、大陸產能過剩、半導體周期減速的衝擊，情勢會更動盪不安，「預測明年初將會大幅提高關稅，這將導致通膨上升以及投資成長放緩」，關稅和貿易壁壘增加，意味亞洲出口將放慢，不確定性攀升、以牙還牙的報復，或許會導致亞洲延後商業投資。

立法院

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