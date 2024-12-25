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四接環評 最快春節前召開

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），環境部長彭啓明表示，最快農曆年前召開環評。守護外木山行動小組表示，協和四接引發北台灣國門的國防安全爭議，已遠超環評委員被賦予的職權，經濟部應盡速依照行政程序法召開聽證會對社會說明。

環境部針對四接環評，將由正反雙方將各推派專家擔任外部委員參與審查，昨天為外部委員推薦的截止日。守護外木山行動小組經協調各單位後正式送出反方推薦名單，分別為中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡、台灣地熱資源發展協會理事長李昭興，與基隆市前船務代理商業同業公會理事長曹育民。

四接 基隆 環評

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