當沖降稅延長 拚周五三讀…預期可順利銜接政策

立法院送耶誕禮，投資人鬆口氣。立法院長韓國瑜昨（24）日召開朝野協商，各黨團達成共識，本周五（27日）院會將依序三讀四項法案，其中包括《證交稅條例》，即當沖降稅延長三年。若無意外順利三讀，年底將可順利銜接，降稅不會出現空窗期。

當沖降稅是將當沖交易適用的證交稅率，從原本千分之3減半至千分之1.5，最早自2017年4月28日實施，經過多次延長後，今年底將要屆期，朝野已有共識修法再延長三年。只是近日立法院因處理財劃法、憲訴法等法案，朝野對立氛圍濃厚，導致證交稅條例修法一再被擱置。

當沖降稅延長修法大事紀

距離年底只剩不到一周，先前財政部、金管會已做好最壞打算，若真拖過年底，也備妥因應方案，確保投資人權益，只不過也恐將徒增行政成本，金管會也評估，若未能延續降稅政策，台股成交量、流動性將下降三成。

昨日立法院召開黨團協商，聚焦27日討論事項，會中朝野最終獲得共識，院會將排入《揭弊者保護法》、《老人福利法》、《就業服務法》、《證交稅條例》，並依序三讀通過。若無意外，證交稅條例可望在年底前順利闖關成功，讓年底即將屆期的當沖降稅能夠無縫接軌，延續到未來三年，投資人大鬆一口氣。

根據程序，當沖降稅法案在經過立法院三讀後，還需經過總統公布、施行，仍有一定行政程序，不過過了三讀這關後，問題應該不大，可趕在年底前上路。

當沖降稅歷次延長，皆各有其政策目的，2017年時首度實施，主要是為了提升市場交易量能與流動性，第一次延長降稅是為了穩定交易動能與降低投資人臆測，第二次延長則為了促進證券市場長遠發展，而此次第三次延長則是為了滿足長短期投資人的需求，有利於資本市場發展、維持市場流動性。

根據金管會先前所提稅式支出報告，歷次當沖降稅以來，無論當沖占比、市場日均成交值皆成長，市場流動性明顯提升，帶動台股量能大幅成長，且2022年第二次延長降稅後至2023年底，股市日均成交值超過3,300億元，優於原本稅式支出評估。