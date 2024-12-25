新版財劃法 環長：牽動淨零目標

經濟日報／ 記者邱琮皓廖珮君／台北報導

新版財劃法上周三讀，環境部長彭啓明昨（24）日表示，影響環境部預算約20億元，首受衝擊的是淨零碳排等補助費用，也正在盤點淨零目標是否需要因此調整。

彭啓明表示，未來淨零碳排補助費用，中央可以著墨空間就會變少；其次對於能有效改善空汙的電動公車營運補助，未來可能將由地方負擔；再來就是國人相當重視的噪音問題，環境部近年透過補助「聲音照相」自動偵測技術給地方，未來也將由地方自己籌編預算。

彭啓明也指出，對於民眾最有感的垃圾問題，環境部曾宣布將努力在兩年內處理完全台200多處裸露垃圾山，但若依目前財劃法規劃，只能交由地方處理，有些地方有能力處理垃圾掩埋，但有些地方需要跨縣市調度，未來費用下放到地方，不管是離島到本島，地方都需要自己多負一點責任。

金管會昨日表示，新財劃法將影響金管會約9,000萬餘元預算，金管會主秘蔡福隆說，主要影響是在行政運作經費，屆時需採「移緩濟急」措施因應，如將設備汰換、辦公環境改善或修繕等需求採分批或延後等方式辦理。據金管會明年度單位預算案，歲出編列17.47億元，扣除依法律義務支出的人事費14.26億元，約占主管預算約82%後，歲出僅餘3.2億元。

財劃法 金管會

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