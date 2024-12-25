經長：新財劃法 衝擊外商投資…恐影響輝達、超微等在台設研發中心

《財政收支劃分法》修法三讀通過，經濟部長郭智輝昨（24）日召開記者會表示，明年度經濟部公務預算將因此減少近300億元，包括美光、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等國際大廠在台設研發中心合作，若因此受影響，不僅拖累廠商投資進度，台灣政府誠信和聲譽都將受影響，不利產業發展。

新版財劃法將要求中央釋出逾3,000億元財源，中央各部會昨日接力出面，包括經濟部、環境部、衛福部、農業部、金管會等，說明對政策推動影響。

郭智輝表示，財劃法三讀後中央須釋出3,753億元給地方，減少比例約28%。經濟部扣除掉台電1,000億元撥補等，依此比例刪減，明年度主要公務預算將減少近300億元，包括公共建設109億元、科技專案計畫116億元及其他行政支出74億元。

各部會評估新版財劃法影響

外界關注，若補貼台電的1,000億元被刪，明年電價是否面臨調漲？郭智輝表示，這是假設性問題，不太好回答，如果不給台電撥補，台電只能再努力，漲不漲電價則要看電價審議會決定。

郭智輝表示，經濟部有許多改善民生經濟的公共建設計畫、科技研發計畫等，可能都會因中央財源減少而受到影響跟延宕。經濟部會計處長黃鴻文指出，經濟部受影響計畫多達1、200件之多。他並說，財劃法突然間修改，「好比今天開一部車，本來靠右邊行走，突然間改成靠左邊，這會非常困難，不是說對或不對，只是現在馬上要改財劃法，對經濟部來講，影響非常非常大」。

技術司長邱求慧表示，經濟部邀請美光、輝達和超微等國際大廠來台設研發中心和人才培育，相關研發補助計畫具延續性，政府已和外商簽訂契約，外商已規劃在台灣三至五年中長期發展計畫，若受財劃法影響，不僅衝擊外商投資進度，也會影響台灣國際聲譽和誠信，甚至外商對政府政策不確定性也會影響未來的投資意願。

根據經濟部提供資料，已與美光、輝達、超微、科林、艾司摩爾（ASML）等國際大廠簽約合作，若未來預算不足，將影響台灣AI科技的國際合作布局。

郭智輝還說，各種科技專案計畫都會受到影響，例如F16型戰機維修中心的推動計畫、太空產業推動與人才培育計畫等，都需要以國家為出發點發展計畫，只有在地方有預算，都會面臨發展困難，預算被刪減的狀況相當令人擔憂。

他表示，經濟部針對關鍵產業推出許多重要計畫，例如智慧製造關鍵技術研發、高階智慧物聯網晶片應用計畫、AI、6G產業發展等，皆須中央政府中長期投資跟努力，減少企業負擔，若未來經費刪減，將不利台灣整體產業發展。