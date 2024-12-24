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帶動加薪！工程會調高起薪至32.5K 修政府採購範本

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨籍行政院政務委員陳金德今天說，國民黨若派吳宗憲參選宜蘭縣長，很有創意，不可小覷，綠營也可以作為參考。記者陳敬丰／攝影
民進黨籍行政院政務委員陳金德今天說，國民黨若派吳宗憲參選宜蘭縣長，很有創意，不可小覷，綠營也可以作為參考。記者陳敬丰／攝影

為配合政府加薪基調，行政院政務委員、工程會主委陳金德今宣布，2025年起，工程會勞務承攬及一般約用人員薪資將從2萬7800元調升至3萬2500元，超越政院要求的高於最低工資1.1倍；同時修正政府採購契約範本，除特定人員薪資提升外，另將薪資作為評選加分項目，盼帶動企業加薪。

提高薪資是行政院經濟發展委員會的重要事項之一，行政院長卓榮泰日前拍板相關政策，其中包含要求政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍，也就是3萬1449元。

陳金德透露，為配合政府政策，2025年起，工程會勞務承攬及一般約用人員薪資將由今年的2萬7800元調升至3萬2500元，超越政院要求的倍數，經費將由既有預算調整支出。

此外，工程會透露，近期將修正發布採購契約範本，針對廠商派駐至機關履行契約的派駐人員，以及全職從事政府採購案人員，薪資應高於最低工資的1.1倍。

另為鼓勵廠商自主替員工加薪，工程會指出，也將調高「評選（審）委員評分表（評選項目含廠商企業社會責任CSR指標）」範本員工薪資給分標準。

工程會提到，在採購契約範本明定機關招標時填載派駐人員薪資（報酬）及全職人員薪資應高於最低工資1.1倍的數額，及未填載或填載的數額未高於最低工資1.1倍時以最低工資1.1倍計，派駐人員薪資如按日及按時計酬者，也應高於每小時最低工資乘以工作時數的1.1倍，以具體行動要求得標廠商落實加薪。

工程會也稱，為鼓勵廠商自願調薪高於最低工資1.1倍，將同步修正CSR範本員工薪資給分標準，員工薪資超過機關刊登招標公告日的勞動部公告最低工資1.1倍，評選時即可獲得加分而增加得標機會，來鼓勵得標廠商自願調薪。

最低工資 薪資 行政院

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