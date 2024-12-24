今年整體收益可望破兆 勞動基金運用局：值得期待

勞動基金今年投資大豐收。勞動基金運用局今舉行年度回顧及展望記者會，官員說，今年截至10月底，勞動基金評價後收益數已達9391億元、收益率14.96％，預估全年度收益數、收益率可望雙雙突破歷史新高，收益數更有機會破兆元，值得期待。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說，今年到現在12月，受到AI科技推動，股市方面表現亮麗，雖市場波動仍明顯，但面對複雜環境 ，明年的基金配置運用仍會審慎。

她也指出，10月勞動基金整體收益達14.9%，相較五年多來收益率8.75%，看起來長期操作穩定，從目前指標來看，值得期待今年全年度勞動基金績效，不論在收益率、收益數都可望雙雙創新高，整年度收益更有望破兆元。

展望明年，劉麗茹分析，受全球經濟成長因素影響，相信市場仍震盪劇烈，積金局將持續分散風險進行動態調整、衡平配置，明年資產配置規畫將分散布局在國內、外股票及債券市場，此外也將持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產，期望合理風險承擔下增加投資機會、長期穩健投資收益。

勞動部勞動基金運用局長蘇郁卿表示，明年也會繼續進行國內投資委託經營業務，國外部分不動產部分預計農曆年前完成，明年度也會進行國外權益證券委託，將以氣候變遷、永續議題為主要議題。