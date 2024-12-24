勞工好期待！勞動基金今年收益將創新紀錄 有望破兆元

2024年勞動基金投資大豐收。截至2024年10月底勞動基金評價後收益數為 9,391億元，收率14.96％，因2024年僅剩幾天交易日，勞動基金運用局24日透露，2024年全年收益數及收益率都將創歷史新紀錄，收益數有機會達兆元。

勞動部勞動基金運用局召開說明會說明2024年投資及2025年展望。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，目前已知今年11月單月收益為正收益，整年勞動基金收益數可望破兆，也可以期待今年整年績效創新高。勞動基金運用局將在下周四（1月2日）發布最新投資績效。

以年度來看，勞動基金績效高點是2023年，收益數為7,193.7億元，收益率為12.8%。勞動基金2024年收益表現將再刷新歷史新紀錄。

「這兆元收益非常不容易，」勞動基金運用局長蘇郁卿表示，外界經常將勞動基金收益表現和台股大盤作比較，她認為，這是「橘子盤」和「沙拉盤」的比較，因為勞動基金追求的是長期報酬率，而不是短期收益，因此勞動基金都是遵守長期投資配置，國內外股債、另類資產都會配置，是「沙拉盤」的概念，而不是只有單一投資項目。

她表示，若只要單比台股，累計至今年10月底，勞動基金自營台股部位，收益率高達58.9%，比台股大盤收益27.27%要高出很多。

劉麗茹表示，2024年全球股市走勢呈現機會與風險並存態勢，其中受人工智慧技術革命推動，科技產業表現尤為突出，然而，全年市場波動仍然明顯，各國貨幣政策分歧、成長復甦步調不一及地緣政治衝突等因素相繼影響市場情緒，面對複雜的市場環境，在資產配置及風險管理上需更加審慎，勞動基金透過動態多元投資，進行波段操作以獲取基金穩健之投資收益。

今年截至10月投資獲利14.96％，近五年多來（2019年~2024年10月）年化收益率8.75％，長期操作績效穩健。

展望未來，劉麗茹表示，受到地緣政治衝突及貨幣政策滯後性的影響，國際貨幣基金(IMF)10月發布全球經濟展望之預測，下調2025年全球經濟成長率至3.2%。預期未來市場仍震盪劇烈，勞動基金將持續「動態調整、分散布局」。