耶誕大禮來了！當沖降稅再延長三年 將在27日三讀

立法院長韓國瑜24日下午召開朝野協商，朝野達成共識將在12月27日（周五）的第15次院會上將依序三讀四大法案，其中將包含當沖降稅延長優惠，若周五真能順利三讀通過，將能順利銜接年底就要落日的優惠期限。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，從原本證交稅率千分之3減半至千分之1.5，為期一年，屆期後延長約三年八個月至2021年底，即將落日前再度修法延長三年至2024年底，在即將屆滿前，獲得朝野立委共識，同意再延三年。

先前立法院已經召集朝野協商，會中朝野達共識，確定當沖降稅將再延長三年至2027年底。不過目前距離年底僅剩一周不到，外界相當憂心是否會來不及三讀通過趕上時間。

韓國瑜今日下午召開朝野協商討論12月27日討論事項，會中朝野最終獲得共識，本周五院會將排入《揭弊者保護法》、《老人福利法》、《就業服務法》、《證交稅條例》（又稱當沖降稅）依序三讀通過。