2024全球永續報告揭五大趨勢 台灣百大企業揭露率創高

KPMG安侯永續發展顧問公司於24日舉辦「2024全球企業永續報告大調查高峰會」，發表最新全球企業永續報告調查結果，會議聚焦於生物多樣性、女性高階治理及接軌IFRS等亮點，吸引多位重量級官員及企業代表參與，深入探討政策趨勢與企業實務經驗。

此次調查涵蓋58個國家的前100大及全球前250大企業，結果顯示，永續資訊揭露已成企業運營核心，在永續報告普及化方面，96%的G250企業及79%的N100企業已發布永續報告，台灣N100企業更高達99%；揭露規範強制化，台灣N100採用雙重重大性分析的比例自2022年的23%增至29%，顯示與國際趨勢接軌。

調查亦指出，GRI準則領先全球，台灣N100企業GRI採用率為全球之冠，但未來SASB及IFRS揭露規範的重要性逐漸上升；生物多樣性重視度提升，台灣N100企業中，逾半數揭露生物多樣性風險，亞太排名第三；氣候財務資訊揭露深化，17%的台灣N100企業率先接軌IFRS永續揭露準則，金融業表現尤為突出。

中國信託金控總經理高麗雪分享如何透過投融資推動範疇三淨零轉型；遠傳電信總經理井琪強調以數據和物聯網技術提升供應鏈韌性，兩人皆指出多元共融（DEI）策略的重要性。潤泰精材董事尹崇恩則表示，創新綠色建材是企業低碳轉型的核心策略，而台泥副總經理葉毓君強調，內部治理與財務及非財務資訊整合是接軌國際規範的關鍵。

Workiva透過案例分析展示如何藉助系統整合分散的永續數據，並以AI技術協助多語報告生成，顯著降低企業人力與時間成本，提升合規效率。

KPMG安侯建業於2023年提前實現100%綠電，並以關懷地球、人才培育及科技轉型為四大策略，成為企業轉型的重要推手。KPMG主席陳俊光指出，2024年淨零永續與AI轉型將是全球企業發展的雙軌重心。

KPMG執行副總林泉興表示，碳費開徵及上市櫃永續專章揭露即將上路，台灣企業應以董事會為主導推動永續治理，帶動整體產業鏈的轉型升級，進一步提升在國際市場的競爭力。