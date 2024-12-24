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帶動加薪 工程會修採購範本明定「高於基本工資1.1倍」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院經濟發展委員會日前開會後就決議，自明年起公部門帶頭加薪，行政院工程會近期將修正發布採購契約範本，明定廠商派駐至機關履行契約之人員、全職從事政府採購案人員薪資應高於最低工資1.1倍（現制為3萬1,449元），其中工程會將自明年起其勞務承攬及一般約用人員薪資將由2萬7,800元調升至3萬2,500元，已超過最低工資1.1倍。

工程會指出，為配合行政院經濟發展委員會「政府作為加薪引擎」政策，工程會近期將修正發布採購契約範本，除將特定人員薪資提高為基本工資的1.1倍，另將薪資作為評選加分項目，盼透過範本調整帶動企業加薪。

工程會表示，本次修正內容針對廠商派駐至機關履行契約的人員及全職從事政府採購案人員，明定薪資應高於最低工資的1.1倍，以利落實加薪；並調高「評選（審）委員評分表（評選項目含廠商企業社會責任【CSR】指標）」範本（下稱CSR範本）員工薪資給分標準，以鼓勵廠商自願調薪。

工程會說，在採購契約範本明定機關招標時填載派駐人員薪資（報酬）及全職人員薪資應高於最低工資1.1倍之數額，及未填載或填載之數額未高於最低工資1.1倍時以最低工資1.1倍計，派駐人員薪資如按日及按時計酬者，也應高於每小時最低工資乘以工作時數之1.1倍，以具體行動要求得標廠商落實加薪。

工程會進一步指出，為鼓勵廠商自願調薪高於最低工資1.1倍，將同步修正CSR範本員工薪資給分標準，員工薪資超過機關刊登招標公告日之勞動部公告最低工資1.1倍，評選時即可獲得加分而增加得標機會，來鼓勵得標廠商自願調薪。

加薪 薪資

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