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台灣年終平均1.12個月 媒體年終平均0.44個月

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
資深媒體人王其指出，根據他的了解，台灣的媒體年終獎金平均大概0.44個月。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人王其指出，根據他的了解，台灣的媒體年終獎金平均大概0.44個月。圖／聯合報系資料照片

2024年即將結束，很多上班族又在期盼年終獎金。資深媒體人王其指出，根據他的了解，台灣的媒體年終獎金平均大概0.44個月，低於各行業的平均數很多，看來，媒體的寒冬還沒過。

王其說，與各行業比較，媒體年終獎金怎麼發總是營業機密，不會公布，不像金融業總是大辣辣自己說，深怕別人不知，因為給得不錯，2024年各大金控獲利佳，已有金控喊出年終獎金6個月起跳。

各行各業年終獎金比較低的有：大眾傳播與公關廣告業(0.44個月)、文(補)教業(0.56個月)、農林漁牧礦與環保生態業(0.83個月)，以及法律政治與社福宗教(1個月)、營建與不動產(1.11個月)。難怪，每次採訪科技業年終尾牙後，媒體人都想要跳槽，因為比較起來，科技年終真的很吸引人，尾牙禮物也很豐厚。

根據了解，網路新聞媒體有人拿不到年終獎金，更差的，有些媒體在過年前就準備裁員了。

根據104人力銀行最新公布，今年有99.5%企業預期會發年終獎金，年終平均1.12個月。其中有13.8%會發放的企業，表示今年年終獎金比去年增加，11.2%表示比去年減少。媒體業平均則只能拿到0.44個月的年終獎金。

聚傳媒

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