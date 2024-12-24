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勞動基金投資績效佳 年收益可望破紀錄

中央社／ 台北24日電
勞動基金運用局。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局。圖／聯合報系資料照片

勞動基金民國112年投資大豐收，全年獲利新台幣7193.7億元，根據統計，今年截至10月整體勞動基金投資收益數為14.96%，勞動部勞動基金運用局今天說，可期待整年績效再創新高。

勞動部勞動基金運用局今天召開說明會說明今年投資及明年展望，勞動基金運用局副局長劉麗茹會中指出，今年受人工智慧技術革命推動，科技產業表現確實相當突出，但市場波動仍然明顯，各國貨幣政策分歧、成長復甦步調不一及地緣政治衝突等因素都影響著市場情緒。

劉麗茹說，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，在面對複雜的市場環境，資產配置及風險管理上需更加審慎，因此勞動基金透過動態多元投資，進行波段操作來獲取基金穩健投資收益。

根據勞動基金運用局的統計，今年截至10月底止，勞動基金規模為6兆8814億元，評價後收益數為9391億元，收益率達14.96%。

劉麗茹說，目前已知今年11月份單月收益為正收益，整年勞動基金收益數可望破兆，也可以期待今年整年績效創新高。

展望明年，劉麗茹分析，市場仍震盪劇烈，為分散風險後續會持續進行動態調整，明年資產配置規劃將分散布局在國內、外股票及債券市場，此外也將持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健投資收益。

勞動部勞動基金運用局局長蘇郁卿表示，明年原則上也會繼續進行國內投資（絕對報酬類型）委託經營業務，國外部分不動產部分預計農曆年前完成，明年度也會進行國外權益證券委託，希望以氣候變遷、永續議題為主要議題。

根據統計，整體勞動基金收益數最高紀錄為去年7193.7億元、收益率目前也是去年12.8%為最高紀錄。

分散風險 勞動部

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