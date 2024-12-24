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美對中國晶片展開301調查 專家：用關稅防破壞價格

中央社／ 新北24日電

美國貿易代表署針對中國半導體產業政策展開301調查。半導體產業專家表示，美國可能以關稅策略，防止中國大量成熟製程晶片進入美國市場，破壞當地市場價格，台灣晶圓代工業者應採取與中國廠商區隔化的策略因應。

法新社報導，美國貿易代表署（USTR）指出，調查聚焦於基礎半導體和中國採取的行動是否對美國商業構成負擔。從汽車到醫療裝置等許多產品都會用到基礎半導體。

301調查是指基於「1974年貿易法」的301條款，美國總統可針對認定存在不公平貿易關係的貿易夥伴展開調查，祭出關稅懲罰。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真說，美國對於中國半導體先進製程加大管制力道，使得中國業者轉往第3類半導體或成熟製程發展。

劉佩真表示，未來中國成熟製程產能可能大量開出，為防止中國大量成熟製程產品進攻美國市場，破壞當地市場價格，美方提前以關稅策略因應。

她說，台灣二線晶圓代工業者應採取與中國業者區隔化的策略因應，朝向利基型應用或高值化、高附加價值領域發展。

半導體 美國

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