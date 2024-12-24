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四接外部委員推薦今截止 彭啓明：春節前有望召開環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前地方團體和立委要求，四接審查前先辦聽證會廣納意見，別讓環評成為不當開發加速器。圖／聯合報資料照片
日前地方團體和立委要求，四接審查前先辦聽證會廣納意見，別讓環評成為不當開發加速器。圖／聯合報資料照片

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），在數度闖關環評失敗後，下月將再戰環評。今天為外部委員推薦的截止日期，環境部長彭啓明指出，最快農曆年前可舉辦環評。

台電原規畫填海造陸29.8公頃，先減為18.3公頃，但數度闖關環評失敗，2022年7月再主動提出縮減至14.5公頃，並將填海區東移至LNG卸收站港池內；去年7月7日環保署（後升格環境部）召開第5次初審延續會議，但卻爆發環評委員無預警換會議室改採視訊審查，導致與會人士和媒體被隔離的黑箱事件，引發廣大批評與怒火。台電為稍避風頭，二度展延補件日期至今年12月31日前，環境部證實已收到台電補件。

下次初審有別以往的審查，正反雙方將各推派3名專家擔任外部委員參與審查，此作法也獲得民間團體普遍肯定，今天則為外部委員推薦的截止日。

彭啓明今天於「113年低碳永續家園村里多元競賽活動頒獎典禮」受訪訪出，今天環境部就會收到外部委員的推薦名單，但是審查委員的時間在過年前還不確定，一旦委員時間排定後就會依照程序舉辦環評，順利的話農曆年前就能召開。

台電 環境部 環評

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