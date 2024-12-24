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全球併購趨勢回暖 資誠幫台商全球布局掌先機

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
跨國併購研討會合影。業者提供
跨國併購研討會合影。業者提供

隨著全球經濟變動與供應鏈重組等挑戰加劇，台商正積極以跨國併購作為全球化競爭策略。資誠聯合會計師事務所日前舉辦「從併購到整合-成功進行跨國併購的關鍵議題與實務解析」研討會，深入探討併購架構、稅務與法律風險、人才管理及整合策略，為企業提供實務指引以降低風險、落實併購效益。

資誠稅務法律服務營運長許祺昌表示，台商海外佈局日益積極，但缺乏整合常導致併購效益受限。他建議企業需結合多領域專家，掌握法規全球化趨勢及有效的整合方法，確保併購成功。

資誠併購稅務會計師謝淑美指出，2024年全球併購市場回溫，受主要經濟體大選結束與AI、新能源等產業需求帶動，預計2025年將加速成長，台灣雖總交易金額下滑，但海外併購屢創新高，顯示企業正透過併購實現轉型與擴張。

資誠會計師陳民卿與協理謝旻璇表示，併購模式設計須考慮稅務效率及營運規劃，同時進行稅務盡職評鑑以控管風險。此外，普華商務法律事務所合夥律師張家健強調，法律盡職調查與過渡服務協議能確保併購後平穩過渡，避免營運中斷。

資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安表示，人才留任是企業關注的首要議題，需透過妥善的人力資源規劃應對文化差異與整合挑戰。資誠財務顧問公司董事洪惠玲補充，財務與治理架構的優化是整合的核心，需監控KPI並確保併購綜效落實。

資誠專家團隊最後強調，跨國併購需全盤考量從資金、稅務到營運策略的全方位因素，並適時引入外部資源支持，以實現長期價值。這場研討會為企業提供全面的併購實務指引，助力台商在全球化競爭中占得先機。

併購 台商 資誠

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