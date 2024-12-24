明年經濟成長3.1% 中研院：通膨仍破2%

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「電價與工資上漲，明年通膨還是可能破2%！」中研院23日公布經濟預測，預估今年成長4.23%，比上次預測高0.35%；2025年因為AI硬體供應鏈需求，但恐有美國關稅影響，預測成長率3.1%。針對通膨部分，中研院研究員林常青指出，今年兩次電價上漲，且基本工資與軍公教薪水提升，仍要小心通膨。

要關注AI硬體供應鏈

中研院「總體經濟預測小組」合聘研究員林常青指出，由於第2、3季製造業景氣好轉及新興應用科技需求殷切，廠商擴大投資帶來大驚奇，中研院將2024年經濟成長率預測上修至4.23%，較上次預測高出0.35%；2025年則因為AI硬體供應鏈更重要，惟須注意若美國提高關稅，將增添台灣出口變數，預估成長率為3.1%。

同時，2024年民間消費年增率預估為2.68%，受益於基本工資調漲、薪資增長及股市財富效應。然而，疫情後的消費熱潮逐漸趨於平穩，且2025年可能面臨更高的不確定性，例如全球股市波動和地緣政治影響。預測2025年實質民間消費年增率為2.02%，呈現溫和增長。

美高關稅恐衝擊出口

「台灣外貿要注意美國關稅因素！」林常青表示，高效能運算與AI應用需求持續增長，帶動電子與資訊產品出口。2024年實質商品與服務輸出成長率預測為9.17%，2025年則達6.53%。然而，台灣的外貿表現仍需注意美國可能實施的關稅政策對產業的潛在衝擊。

林常青也提醒，明年台灣經濟發展仍面臨四大不確定因素，包括：美國川普上任後續貨幣、貿易政策動向；中國大陸經濟復甦仍有挑戰；國際競爭與地緣政治；以及AI科技發展進程。

明年有望保3%

各家經濟預測近日紛紛出爐，針對2024年經濟成長率，主計總處預估4.27%、中經院4%、中研院4.23%、台綜院4.21%、台經院4.03%；2025年仍可維持穩健成長，但大多關注美國關稅對我國出口影響，主計總處預估.3.29%、中經院3.29%、中研院3.1%、台綜院3.16%、台經院3.15%。

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