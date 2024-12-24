新興市場洗牌 越南脫穎而出

美國聯準會12月19日釋出放緩降息步伐的訊息後，全球股市出現震盪，S&P 500 上周下跌近 2%，道瓊指數近乎抹去一個月漲幅，美元指數更是一度衝上 108 關口，顯示市場情緒轉趨謹慎。中國信託投信觀察，在此波資金動盪中，越南市場表現相對抗跌，資金外流規模在新興亞洲市場中最小，今年以來股市漲幅更位居新興亞洲前段班，突顯其投資價值。

回顧上周市場表現，全球股市在美國聯準會釋出放緩降息訊息後出現回檔，亞股跌幅介於2%至5% 不等，歐股也回落逾2%，原物料市場持續承壓。觀察資金流向，新興亞洲市場整體呈現資金外流，上周共流出48.1億美元，其中，台灣流出22.4億美元，南韓流出16.1億美元，而越南僅流出0.5億美元，為各國中資金流出最少的市場。

值得注意的是，觀察12月以來的走勢，新興亞洲整體流出6億美元，越南也僅流出1億美元，資金動向相對穩定。今年以來，越南股市漲幅達 11.29%，表現亮眼，僅次於台灣的27.65%，優於新興亞洲平均漲幅 8.98%。

事實上，Fed會議後，當日市場避險情緒升溫，包括越股在內的亞股市場普遍下跌，越南胡志明指數單日下跌0.89%。然而，相較於其他新興市場，越南股市的跌幅相對有限，顯示出市場對越南經濟前景仍具信心。

中信投信越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南市場在全球供應鏈重組趨勢下，憑藉優越的地理位置和具競爭力的生產成本，持續吸引國際製造業進駐。同時，越南政府積極推動基礎建設和改善投資環境，持續提升外資投資意願。預計2025年越南將有機會由「邊境市場」升級至「新興市場」，可望吸引更多國際資金湧入。

張晨瑋引述高盛最新研究報告指出，不論美國對中國實施20%或10% 的關稅，越南都將是少數在中美貿易戰中獲益的國家。美聯儲的經濟研究數據更進一步佐證，自2017年以來，美國從中國進口比重下降5.1%，而從越南進口則上升1.9%，顯示企業正加速將生產線轉移至越南。

展望未來，亞洲開發銀行（ADB）近期將越南今年的經濟增長預測上調至6.4%，明年則上調至6.6%，顯示出對越南經濟前景的看好。此外，輝達執行長黃仁勳近期訪問越南，並與越南政府簽署合作協議，計劃在當地設立 AI 研發中心和數據中心，稱越南為「第二個家」，顯示出外資對越南科技發展前景的信心。越南政府也計劃在2025年前投入超過3,000 億美元用於基礎建設，為經濟發展奠定基礎。即使面臨全球經濟放緩的壓力，越南出口表現仍然強勁，顯示出越南製造業的強勁競爭力。

展望2024 年，張晨瑋認為，儘管美國聯準會可能放緩降息步伐，但全球資金仍將持續尋找具成長潛力的市場，而越南憑藉著上述優勢，可望持續吸引資金流入，建議投資人可多加留意越南市場的投資機會。