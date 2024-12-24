快訊

大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 上午10點準時開搶

台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

中研院經濟所新任所長是「他」專長總經和國際經濟學

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國家最高經濟學術殿堂中央研究院經濟研究所最新人事案，近日拍板敲定，將由代理副所長張俊仁接下新任所長一職，2025年1月2日中研院長廖俊智將親自主持「新、卸任經濟研究所所長交接典禮」。

張俊仁擁有國立台北大學經濟學博士學位，自2001年起於中研院經濟研究所服務，歷經助研究員、副研究員、研究員、副所長等職，並將於2025年1月2日正式接下經濟研究所所長一職，並兼任國家科學及技術委員會經濟學門召集人。

張俊仁學術專長領域為總體經濟學、勞動經濟學、國際經濟學。

原代理所長許育進則是自2012年進入中研院經濟研究所任職，並自2022年8月接下代理所長一職，其擁有美國德州大學奧斯汀分校經濟學博士學位，專長領域為理論計量經濟學。

中研院 台北大學 研究所

延伸閱讀

中研院調查：房租通膨壓力 未來兩年內仍居高不下

「我們需要一場綠色革命」 朱棣文：低碳能源成主導發展要件

中研院所長許育進談台灣經濟 正向動力比負向動力大

2024「年輕學者研究成果獎」名單揭曉 共五位學者獲獎

相關新聞

賈永婕被批行銷個人優於101 備詢稱share個人流量

台北一○一董事長賈永婕昨在立法院財委會專案報告跨年煙火施放與經營績效，被質疑臉書先公布煙火影片是公私不分，賈永婕澄清，是...

新聞眼／藝人思維不變 挨罵不會是最後一次

頂著「防疫女神」的光環，賈永婕今年九月高調出任台北一○一董事長之後爭議不斷，公私不分的批評從未停止，賈永婕雖然強調要「做...

新財劃法衝擊 總預算恐重編…預估中央將釋出財源3,753億

《財政收支劃分法》上周三讀通過，行政院昨（23）日召開記者會指出，新版財劃法將使中央釋出財源3,753億元，影響所及恐使...

內需熱轉…批發、零售嗨翻天 今年營業額衝歷史新高

經濟部統計處副處長黃偉傑昨（23）日表示，11月台灣棒球奪冠廠商推出限定優惠活動，以及12月大巨蛋演唱會商機挹注內需，預...

物價漲 3成5上班族無錢可存，驅動8成9的人想兼差搶賺節慶財

主計總處近期公布11月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大，突破2%通膨警戒線，來到2.08%。國內通膨加劇，已讓民眾...

三大債市均呈現淨流出

美國聯準會鷹式降息2025年降息次數恐減少，債市全面下跌。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至12月18日，三大主要債市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。