中研院經濟所新任所長是「他」專長總經和國際經濟學

國家最高經濟學術殿堂中央研究院經濟研究所最新人事案，近日拍板敲定，將由代理副所長張俊仁接下新任所長一職，2025年1月2日中研院長廖俊智將親自主持「新、卸任經濟研究所所長交接典禮」。

張俊仁擁有國立台北大學經濟學博士學位，自2001年起於中研院經濟研究所服務，歷經助研究員、副研究員、研究員、副所長等職，並將於2025年1月2日正式接下經濟研究所所長一職，並兼任國家科學及技術委員會經濟學門召集人。

張俊仁學術專長領域為總體經濟學、勞動經濟學、國際經濟學。

原代理所長許育進則是自2012年進入中研院經濟研究所任職，並自2022年8月接下代理所長一職，其擁有美國德州大學奧斯汀分校經濟學博士學位，專長領域為理論計量經濟學。