三大債市均呈現淨流出

美國聯準會鷹式降息2025年降息次數恐減少，債市全面下跌。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至12月18日，三大主要債市均呈現淨流入；其中，投資級債轉為淨流出23.2億美元、非投資等級債淨流出擴大至22億美元，新興市場淨流出9.6億美元。

安聯投信表示，聯準會降息1碼，但點陣圖預期明年只降息兩次，加上美國服務業擴張與零售銷售表現皆優於預期，美國10年期公債殖利率再次大幅走升、彈升至4.5%以上，債券全面下跌。新興主權債與市政債跌幅較重，非投資級債相對抗跌。

回顧近期市場，安聯投信表示，美國經濟與政策言論明顯成為牽動近期全球金融市場表現的關鍵因子。時序上，隨著美國下任總統即將上任，由近期所任命未來內閣官員過往言論來判斷，美國政經環境將全面翻轉為美國優先的逆全球化，關稅將是最直接的談判手段，預期波動將成為新常態。就政策面，安聯投信表示，聯準會正處於利率正常化過程，國際情勢變化預期也將對聯準會所關注通膨及失業率等數據造成連鎖影響，國際金融市場資金流向也將隨之調整，預期市場仍需時間適應新的政經環境。

展望2025年，安聯投信表示，美國新任總統川普政府的政策、全球地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動全球市場的重要因子；川普政策並不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國；另方面，全球經濟軟著陸的機率仍高。

國際貨幣基金(IMF)預估2025年主要經濟體均為正成長，全球經濟可望呈現軟著陸，但需留意川普上任後，其所主張的美國優先政策有望維持美國經濟相對強勢格局；另方面以美國為主要出口國的中國大陸、加拿大、墨西哥與德國日後經濟動能可能受到關稅貿易戰的潛在影響。通膨部分，2025年全球多數央行將維持寬鬆基調，有利通膨壓力放緩。

策略上，安聯投信表示，有鑑於美國穩健的經濟前景，聯準會對降息保持謹慎；回顧過去較慢的降息周期，這意味著基本面能夠提供市場表現支持；隨著2025年更多領域的獲利加速復甦，策略上，多重資產仍可作為核心部位，持續參與主流趨勢投資契機，爭取優質收益的同時，平衡投組風險也參與輪動行情。

在債市方面，安聯投信表示，現階段，建議可把握存續期、債券品質與配置比重三大關鍵。首先，川普政策雖可能對未來通膨造成壓力，但目前美國利率仍在距限制性水準的水位，預估聯準會仍會持續降息，殖利率曲線將持續陡峭化，加上川普政府政策將偏向擴張性財政政策，美國後續財政赤字可望續增，長天期債券殖利率向下空間有限，故存續期策略仍建議維持在中短天期為主。