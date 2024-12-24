快訊

大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 上午10點準時開搶

台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

供需展望與歐美對俄原油出口制裁 油價多空拉鋸狹幅震盪

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，布蘭特原油繼前一周上漲5%之後，上周回跌2%，主因為2025年需求成長趨緩影響，特別是中國大陸中石化最新展望認為柴油及汽油需求下滑，2027年或成中國石油消費的高峰年。摩根大通則預期2025年全球石油市場將由供需平衡轉向每天120萬桶的供應過剩，其中，非OPEC+國家產量增幅達180萬桶/日，而OPEC產量則保持穩定。不過，12月美國經濟與勞動市場數據穩健、通膨數據持續放緩，可望提振用油需求，也反映在近期美國原油庫存數據連續四周下降。

美國能源政策與全球地緣政治仍然是油市長期前景的重要變數，12月歐盟通過對俄羅斯實施第15輪制裁，目標是協助俄羅斯出口原油的第三國影子油輪船隊，並且美國財政部長葉倫受訪表示正在考慮採取類似措施；美國財政部上周四對伊朗和胡塞武裝組織制裁，針對參與伊朗石油和石化產品輸送的三艘船隻，可能造成短期全球油市的供給減少。

美國下任總統川普敦促歐盟擴大購買美國能源進口，否則恐面臨大幅提高的關稅，包括汽車和機械產品，歐洲能源依存模式的轉型或需加速調整。回顧2024年，第1季受到以色列於加薩走廊的戰爭影響、以及10月因伊朗對以色列發射飛彈攻擊等因素都顯著推升油價，預期地緣政治變化仍將是2025年油價波動的重要驅動因素。

俄羅斯 石油 美國經濟

延伸閱讀

川普再喊美國應買下格陵蘭 總理：我們不賣

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角

美國對中國晶片業展開301調查 中方稱強烈不滿

影子總統馬斯克？川普駁斥 支持TikTok在美繼續營運

相關新聞

賈永婕被批行銷個人優於101 備詢稱share個人流量

台北一○一董事長賈永婕昨在立法院財委會專案報告跨年煙火施放與經營績效，被質疑臉書先公布煙火影片是公私不分，賈永婕澄清，是...

新聞眼／藝人思維不變 挨罵不會是最後一次

頂著「防疫女神」的光環，賈永婕今年九月高調出任台北一○一董事長之後爭議不斷，公私不分的批評從未停止，賈永婕雖然強調要「做...

新財劃法衝擊 總預算恐重編…預估中央將釋出財源3,753億

《財政收支劃分法》上周三讀通過，行政院昨（23）日召開記者會指出，新版財劃法將使中央釋出財源3,753億元，影響所及恐使...

內需熱轉…批發、零售嗨翻天 今年營業額衝歷史新高

經濟部統計處副處長黃偉傑昨（23）日表示，11月台灣棒球奪冠廠商推出限定優惠活動，以及12月大巨蛋演唱會商機挹注內需，預...

物價漲 3成5上班族無錢可存，驅動8成9的人想兼差搶賺節慶財

主計總處近期公布11月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大，突破2%通膨警戒線，來到2.08%。國內通膨加劇，已讓民眾...

三大債市均呈現淨流出

美國聯準會鷹式降息2025年降息次數恐減少，債市全面下跌。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至12月18日，三大主要債市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。