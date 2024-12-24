供需展望與歐美對俄原油出口制裁 油價多空拉鋸狹幅震盪

街口投信表示，布蘭特原油繼前一周上漲5%之後，上周回跌2%，主因為2025年需求成長趨緩影響，特別是中國大陸中石化最新展望認為柴油及汽油需求下滑，2027年或成中國石油消費的高峰年。摩根大通則預期2025年全球石油市場將由供需平衡轉向每天120萬桶的供應過剩，其中，非OPEC+國家產量增幅達180萬桶/日，而OPEC產量則保持穩定。不過，12月美國經濟與勞動市場數據穩健、通膨數據持續放緩，可望提振用油需求，也反映在近期美國原油庫存數據連續四周下降。

美國能源政策與全球地緣政治仍然是油市長期前景的重要變數，12月歐盟通過對俄羅斯實施第15輪制裁，目標是協助俄羅斯出口原油的第三國影子油輪船隊，並且美國財政部長葉倫受訪表示正在考慮採取類似措施；美國財政部上周四對伊朗和胡塞武裝組織制裁，針對參與伊朗石油和石化產品輸送的三艘船隻，可能造成短期全球油市的供給減少。

美國下任總統川普敦促歐盟擴大購買美國能源進口，否則恐面臨大幅提高的關稅，包括汽車和機械產品，歐洲能源依存模式的轉型或需加速調整。回顧2024年，第1季受到以色列於加薩走廊的戰爭影響、以及10月因伊朗對以色列發射飛彈攻擊等因素都顯著推升油價，預期地緣政治變化仍將是2025年油價波動的重要驅動因素。