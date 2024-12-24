聯準會下修明年降息次數 鷹派立場讓股債承壓

聯準會如預期降息1碼，但上修了通膨預估，且還上修2025、2026、2027年利率預估，受此鷹派立場影響，股債震盪加劇，普遍走跌，不過，從資金流向看，近一週整體股票型ETF仍獲大量資金追捧，顯示逢低買盤強勁，共吸金1115.11億美元，其中，美國獲989.28億美元資金流入，光是一檔iShares核心史坦普500指數ETF (IVV)就有超過300億美元資金流入，而亞洲、拉美、東歐也出現資金流入，但中國、歐洲、日本現資金流出，規模介於0.02-16.53億美元，依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為科技、非核心消費、金融；淨流出金額最高的產業為原物料，其次為核心消費、通訊。

富蘭克林證券投顧表示，因應川普2.0政策對經濟及通膨前景帶來的不確定性，聯準會暗示未來將更謹慎決定降息的幅度與時機，市場重新校準未來政策路徑。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜‧德賽表示，由於美國經濟強韌，團隊原就預期聯準會最終可能降至4%左右，若以金融海嘯前很長時期的利率水準為參考，隱含美國十年公債殖利率公允價位恐超過5%。

現階段建議以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間及川普政策行情。此外，展望2025年第一季將迎接川普2.0新政，建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，核心配置首選靈活調整資產配置及多元產業布局的美國平衡型基金為核心，掌握收益、川普紅利及類股輪動機會，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議逢震盪加碼美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，2025年美股將在三個因素支持下持續成長：(1) 美國經濟正進入一個新的、以創新為主導的商業週期，推動因素包含AI加速應用、醫療保健創新、能源基建投資、再工業化。(2) 利率環境將具有支撐性，特別是在通膨保持低位且經濟成長率具有支撐的情況下。(3) 川普政府的放鬆監管政策可能會激發更具活力的商業格局，我們看到金融服務、加密貨幣、科技、工業、能源產業的監管放鬆帶來的巨大機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特‧葛拉瑟表示，預計2025年將是更溫和但積極的一年，因流動性充足、健康的企業獲利、動物精神受到刺激經濟增長、放鬆監管的預期所提振。長期基本面仍穩健，我們持續建議多元化的投資組合，包含中小型公司以及更具周期性的公司，它們將受益於整個經濟的進一步成長，不過，我們確實預計全年的潛在波動度會更高，但這將被證明是長期投資人的買入機會。