新財劃法衝擊 財部推算增加舉債

財政部長莊翠雲昨（23）日表示，財劃法倉促修法，恐是另一個分配不均的開始，且中央釋出龐大財源，嚴重影響施政，若必須維持原支出，勢必就要增加舉債。

國庫署昨日公布明年公債發行計畫及第1季發行明細，全年預計發行17期，共1,820億元。對於明年發債計畫是否會受到財劃法修法影響，財政部表示，各項影響還在盤點中。

回應在野黨主導通過的財劃法修法，行政院昨日大動作召開記者會。財長莊翠雲會中表示，財劃法倉促修法是貿然改變現有財政秩序，恐是另一個分配不均的開始。

以新版「垂直分配」而言，明年度中央支援地方1兆151億元，較2014年5,486億元成長85%，修法再增加釋出3,753億元，衝擊中央施政能量，再加上新條文規定「一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算編列」，等於地方完全不需自籌財源，只要中央挹注，地方政府不需積極努力，對於整體財政紀律將有不良影響。

莊翠雲坦言，這次三讀條文中，「水平分配」權重45%偏重於人口，營利事業營業額占30%權重，兩項指標合計達75%，同時部分分配指標語義不夠明確，甚至有邏輯性問題。財政部在自行假設條件下初步試算，認為此分配結果恐會擴大城鄉差距。