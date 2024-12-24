新財劃法衝擊 財部推算增加舉債

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部長莊翠雲昨（23）日表示，財劃法倉促修法，恐是另一個分配不均的開始，且中央釋出龐大財源，嚴重影響施政，若必須維持原支出，勢必就要增加舉債。

國庫署昨日公布明年公債發行計畫及第1季發行明細，全年預計發行17期，共1,820億元。對於明年發債計畫是否會受到財劃法修法影響，財政部表示，各項影響還在盤點中。

回應在野黨主導通過的財劃法修法，行政院昨日大動作召開記者會。財長莊翠雲會中表示，財劃法倉促修法是貿然改變現有財政秩序，恐是另一個分配不均的開始。

以新版「垂直分配」而言，明年度中央支援地方1兆151億元，較2014年5,486億元成長85%，修法再增加釋出3,753億元，衝擊中央施政能量，再加上新條文規定「一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算編列」，等於地方完全不需自籌財源，只要中央挹注，地方政府不需積極努力，對於整體財政紀律將有不良影響。

莊翠雲坦言，這次三讀條文中，「水平分配」權重45%偏重於人口，營利事業營業額占30%權重，兩項指標合計達75%，同時部分分配指標語義不夠明確，甚至有邏輯性問題。財政部在自行假設條件下初步試算，認為此分配結果恐會擴大城鄉差距。

財劃法 財政部

延伸閱讀

3大融資租賃公司納管金保法 金管會拚明年中完成

中央釋出3,753億元 新版財劃法恐砍租金補貼、育兒津貼

【重磅快評】中央地方搶錢 卓內閣「大姊頭」說了算？

金管會：當沖降稅若未如期延長 台股流動性降3成

相關新聞

賈永婕被批行銷個人優於101 備詢稱share個人流量

台北一○一董事長賈永婕昨在立法院財委會專案報告跨年煙火施放與經營績效，被質疑臉書先公布煙火影片是公私不分，賈永婕澄清，是...

新聞眼／藝人思維不變 挨罵不會是最後一次

頂著「防疫女神」的光環，賈永婕今年九月高調出任台北一○一董事長之後爭議不斷，公私不分的批評從未停止，賈永婕雖然強調要「做...

新財劃法衝擊 總預算恐重編…預估中央將釋出財源3,753億

《財政收支劃分法》上周三讀通過，行政院昨（23）日召開記者會指出，新版財劃法將使中央釋出財源3,753億元，影響所及恐使...

內需熱轉…批發、零售嗨翻天 今年營業額衝歷史新高

經濟部統計處副處長黃偉傑昨（23）日表示，11月台灣棒球奪冠廠商推出限定優惠活動，以及12月大巨蛋演唱會商機挹注內需，預...

財劃法上周三讀 政院研議救濟程序

在野黨主導下，財劃法上周三讀，外界關注執政黨如何應對，是否會以總統不公布、行政院不副署等方式因應，行政院發言人李慧芝昨（...

新財劃法衝擊 財部推算增加舉債

財政部長莊翠雲昨（23）日表示，財劃法倉促修法，恐是另一個分配不均的開始，且中央釋出龐大財源，嚴重影響施政，若必須維持原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。