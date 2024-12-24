財劃法上周三讀 政院研議救濟程序

在野黨主導下，財劃法上周三讀，外界關注執政黨如何應對，是否會以總統不公布、行政院不副署等方式因應，行政院發言人李慧芝昨（23）日表示，會研議一切符合憲政的救濟程序，強調會合法、民主、合乎憲政程序。

行政院昨日召開記者會說明新版財劃法影響，媒體詢問，總統府與行政院是否有討論下一步該如何應對立法院通過財劃法、選罷法與憲訴法修法，救濟程序是否包括行政院提出覆議或釋憲。

李慧芝表示，政院收到法案條文後，會研議所有憲政上的救濟程序，提出所有可能的救濟，相關因應措施都在評估中，但會遵循憲政程序。

另外，對於是否可能提出政院版的財劃法修法。財政部長莊翠雲強調，行政院還在研議各種救濟程序，財政部與主計總處會進行整體盤點，針對財劃法修正通過有何窒礙難行之處，也都會處理。

行政院主計總處主計長陳淑姿強調，由於這次財劃法修法沒有明定施行日期，也就是公告後三日內生效，目前中央與地方政府總預算都還在審查中，現在中央歲入減少、也要分配給地方，但地方收入增加後，支出卻沒有相對提列，這將來還要再調整。李慧芝補充，現在審的預算可能都要重來一遍，衝擊真的非常大。