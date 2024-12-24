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新聞眼／藝人思維不變 挨罵不會是最後一次

聯合報／ 本報記者林海
台北101董事長賈永婕出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。記者余承翰／攝影
台北101董事長賈永婕出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。記者余承翰／攝影

頂著「防疫女神」的光環賈永婕今年九月高調出任台北一○一董事長之後爭議不斷，公私不分的批評從未停止，賈永婕雖然強調要「做自己」，但是，藝人思維未變，凡事都以流量為優先考量，卻罔顧公司治理，但若仍不分清主次地位，挨批也不會是最後一次，更恐損台北一○一形象。

上任後從點燈公然放閃，引發公器私用的質疑，到此次在個人粉專上先爆雷煙火動畫，賈永婕又自豪認為，是將自己流量分享給台北一○一，屬於私器公用。誠然，賈永婕在台灣演藝圈有豐厚資源，人脈也廣，上任時的知名度更是歷任董座之最，但台北一○一是台灣地標，國際上也有極高的知名度，認為自己的重要性擺在台北一○一之前，顯然不妥。

賈永婕在立院備詢時多次強調，台北一○一的流量不佳，靠她的個人粉專導流才能快速拉抬聲量，彷彿離了賈永婕，這座曾經的世界第一高樓、世界高塔聯盟成員、世界最高綠建築，就只是個沒有流量的單位，這種「我有流量我最大」的思維，也讓立委忍不住批評，「先有台北一○一，才有賈永婕董事長」。

賈永婕希望當個不一樣的董事長，外界也期盼藝人董事長會帶來新的氛圍與創意，但賈永婕上任至今，屢次忽視台北一○一作為公股過半的企業，還是公開發行公司，訊息發布本就有一定程序，但台北一○一的大小事，卻都要先看董事長個人粉專才知道，受到批評後也是回到深厚的同溫層取暖，賈永婕多次強調符合行政流程，更不應忽視這點。

再者，若粉專導流的說法能說得通，台北一○一未來的流量是否全靠賈永婕拉抬？賈永婕似乎忘了上任之初說要行銷台北一○一的宣示，變成了以台北一○一來行銷個人，三年任期過後，賈永婕又多了台灣地標前董事長的光環，但台北一○一的網路聲量是否又要被打回原形？

光環 董事長 賈永婕

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