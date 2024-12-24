新聞眼／藝人思維不變 挨罵不會是最後一次

頂著「防疫女神」的光環，賈永婕今年九月高調出任台北一○一董事長之後爭議不斷，公私不分的批評從未停止，賈永婕雖然強調要「做自己」，但是，藝人思維未變，凡事都以流量為優先考量，卻罔顧公司治理，但若仍不分清主次地位，挨批也不會是最後一次，更恐損台北一○一形象。

上任後從點燈公然放閃，引發公器私用的質疑，到此次在個人粉專上先爆雷煙火動畫，賈永婕又自豪認為，是將自己流量分享給台北一○一，屬於私器公用。誠然，賈永婕在台灣演藝圈有豐厚資源，人脈也廣，上任時的知名度更是歷任董座之最，但台北一○一是台灣地標，國際上也有極高的知名度，認為自己的重要性擺在台北一○一之前，顯然不妥。

賈永婕在立院備詢時多次強調，台北一○一的流量不佳，靠她的個人粉專導流才能快速拉抬聲量，彷彿離了賈永婕，這座曾經的世界第一高樓、世界高塔聯盟成員、世界最高綠建築，就只是個沒有流量的單位，這種「我有流量我最大」的思維，也讓立委忍不住批評，「先有台北一○一，才有賈永婕董事長」。

賈永婕希望當個不一樣的董事長，外界也期盼藝人董事長會帶來新的氛圍與創意，但賈永婕上任至今，屢次忽視台北一○一作為公股過半的企業，還是公開發行公司，訊息發布本就有一定程序，但台北一○一的大小事，卻都要先看董事長個人粉專才知道，受到批評後也是回到深厚的同溫層取暖，賈永婕多次強調符合行政流程，更不應忽視這點。

再者，若粉專導流的說法能說得通，台北一○一未來的流量是否全靠賈永婕拉抬？賈永婕似乎忘了上任之初說要行銷台北一○一的宣示，變成了以台北一○一來行銷個人，三年任期過後，賈永婕又多了台灣地標前董事長的光環，但台北一○一的網路聲量是否又要被打回原形？