賈永婕被批行銷個人優於101 備詢稱share個人流量

台北一○一董事長賈永婕昨在立法院財委會專案報告跨年煙火施放與經營績效，被質疑臉書先公布煙火影片是公私不分，賈永婕澄清，是以個人流量幫台北一○一導流，花費更大幅壓低，是有創意作法。

賈永婕昨赴立院財委會就跨年煙火施放與經營績效進行專案報告，也是上任後第二次到立院備詢。有別於以往舉行正式記者會公布煙火模擬動畫，賈永婕卻在個人臉書粉絲專頁上先行爆雷，台北一○一官方平台直到一小時後才跟上發布，更有立委質疑是行銷個人順序優於行銷台北一○一。

民進黨立委李坤城質詢時就表示，煙火影片發布順序不妥，可先舉行記者會，再用粉專來宣傳。對此，賈永婕則表示，當初同仁提報記者會預算，她則認為，可以把記者會的錢省下來，以更有效益、更好玩的方式來做宣傳。

賈永婕表示，透過她個人粉專的導流，可以讓流量快速上升，「一○一變成我的協作單位」，而此次宣傳只花了一萬元。

但李坤城仍認為，賈永婕的作法是本末倒置，「先有一○一，才有賈永婕董事長」。但賈永婕仍認為，她個人粉專與台北一○一是共通平台，「我把我的流量share（分享）給一○一耶」。

而國民黨立委賴士葆也對日前台北一○一外牆點燈，賈永婕老公王兆杰的德杰企業捐款後，點出「永婕同心」字樣公然放閃有意見，不宜這樣秀恩愛，更提醒賈永婕，「妳的身分已經改變，作風舉止要更嚴謹。」但賈永婕說，已規畫「永婕同心」商品，更要變成ＩＰ。

民進黨立委郭國文說，台北一○一最大單一股東，持股百分之卅七的伊藤忠有意出脫持股，更已洽特定人接手，對象就是中信金控。而賈永婕則回應，已掌握相關情況，上周更快閃日本，就是為了拜訪伊藤忠，但細節還無法說明。

郭國文也認為，台北一○一是國家層級、不只是市府層級，應是「台灣一○一」；賈永婕表示，「我認同、非常認同這是國家層級」。

但對於未來台北一○一是否會改名為台灣一○一，財政部次長阮清華表示，「再研議看看吧，這不是說改就改。」他指出，台北一○一大樓股東人數眾多，還有民股股東，是否改名恐怕要再研議。