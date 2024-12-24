新財劃法衝擊 總預算恐重編…預估中央將釋出財源3,753億

《財政收支劃分法》上周三讀通過，行政院昨（23）日召開記者會指出，新版財劃法將使中央釋出財源3,753億元，影響所及恐使明年預算必須重編，非法律義務支出須刪減28%，恐影響國防、勞保撥補、租金補貼、健保財務等預算。

在野黨上周在立法院聯手，三讀通過新版財劃法，在新法架構下，中央須增加釋出財源3,753億元，部分地方政府認同修法，支持中央下放財源，但也有地方政府認為分配不公，引起爭議。

行政院昨日由主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院發言人李慧芝大動作召開記者會，強調新版財劃法將對中央財政帶來嚴重衝擊。

主計總處評估新版財劃法受影響支出

陳淑姿指出，修法後中央政府每年將減少經常性收入3,753億元，為嚴守財政紀律，只能透過相對縮減歲出規模因應，另因通過版本要求，中央對地方的一般性補助款不能減少，且依法律義務支出皆屬依相關法令規定編列的經費，無法因財政困難而直接刪減，因此，減列範圍只能侷限在其餘歲出。

如此一來，陳淑姿指出，機關人事費、社會福利津貼及補助等支出都無法刪減，但其餘歲出，若已核定，且尚在執行中的各項計畫經費將難以為繼，粗估須減28%。

主計總處列出恐受影響的計畫，包含國防經費（不含人員維持費）2,945億元、撥補勞保基金1,200億元、擴大租金補貼及社宅興辦400億元、少子女化對策346億元、健保財務192億元、治安維護360億元等。

陳淑姿表示，通案性減28%是粗估，若國防不減28%，其他項目就要多減，至於哪些要減、哪些不減，要再通盤檢討。

陳淑姿指出，在地方自有財源大幅增加後，再要求保障一般性補助款金額並不合理，基於錢隨事權移轉原則，中央承接的省府業務，例如老農津貼等，應一併移回各地方政府辦理。

莊翠雲指出，財劃法攸關國家資源重分配，應通盤檢視事權劃分、財政情勢與調整機制公平性與合理性，倉促修法改變現有財政秩序，影響各級政府財政穩健，再次調整分配更困難。

李慧芝則強調，這次修法沒有設定生效日期，總統一旦公布的話，三天內就會生效，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。