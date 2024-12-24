中經院：明年產業可能更辛苦 製造業最關注川普政策

中華經濟研究院昨（23）日發布「2024下半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業廠商最關注的三大議題，首為「美國川普總統貿易政策」，其次為美國經濟走勢，以及國際能源及原物料價格，關注比率分別有68%、62.3%與51%。

調查發現，有近六成製造業表示，已評估、規劃或導入AI相關技術，近三成已參與或準備參與AI供應鏈。

中經院院長連賢明表示，預估明年將會是一個機會和轉機同時並存的一年，多數廠商也覺得明年可能會比今年還要再辛苦一點。

中經院最新製造業營運狀況指數調查顯示，2024年上半年、2024年下半年、2025年上半年，指數分別為53.8、51.6、51.0，確實有一點點在下滑，亦顯示經理人對2025年上半年表現相對持平看待。

連賢明分析主要有三大原因，首先是雖然廠商訂單狀況不錯，但廠商利潤率下滑；其二則是廠商意識到川普政策將帶來風險；以及明年AI相關動能應可持續，但由於今年基期已墊高，明年成長幅度應會趨緩。

國發會副主委高仙桂昨日高仙桂表示，明年經濟仍可維持今年穩健成長動能，主因半導體還有AI伺服器成長動能持續暢旺，雲端業者資本支出也持續擴增，且研判相關技術會從雲端的AI，慢慢延續到邊緣端的AI，也就是AI PC、AI手機等。

根據中經院最新調查發現，有28.7%製造業者回報產品已參與AI供應鏈或正規劃準備研發AI產品並進入相關供應鏈，並有59.9%製造業規劃或已導入AI相關技術應用於公司營運。