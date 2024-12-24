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工業生產連九月正成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部統計處昨（23）日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，表現優於預期，雙創歷年同月次高，呈連九月正成長。預期AI需求支撐下，全年工業生產指數將寫歷年第三高，成長率有望維持一成，結束連二年負成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，11月製造業生產呈雙位數成長，一方面是基期因素，二是台灣搭上AI浪潮，高階半導體、伺服器需求增加，帶動資訊電子產業生產動能續增所致，同時也帶動半導體設備及機械設備增產。

他指出，各業中，電子零組件業11月生產指數創歷年單月新高，年增19.07%；其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工增產，年增23.8%，生產指數亦創歷年單月新高。11月電子零組件業及積體電路業生產皆呈連續第11個月正成長趨勢。

此外，電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用及雲端資料處理需求成長，帶動伺服器等產品增產，致生產指數創歷年同月新高，年增7.98%，為連續第17個月正成長。

傳產方面，受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，致機械設備業年增7.96%、基本金屬業年增1.72%；化學材料及肥料業則受海外產能開出排擠，加上部分廠商排定歲修而減產，年減2.82%。

AI 半導體 工業生產指數

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