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內需熱轉…批發、零售嗨翻天 今年營業額衝歷史新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部統計處昨日指出，11月零售業營業額為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%。本報系資料庫
經濟部統計處昨日指出，11月零售業營業額為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%。本報系資料庫

經濟部統計處副處長黃偉傑昨（23）日表示，11月台灣棒球奪冠廠商推出限定優惠活動，以及12月大巨蛋演唱會商機挹注內需，預期2024年全年批發、零售、及餐飲營業額皆創歷史新高紀錄。

經濟部統計處昨日指出，11月零售業營業額為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%，主因受惠周年慶、雙11及黑色星期五檔期促銷，及搭配世界棒球12強賽事奪冠話題推出限定優惠活動，帶動便利商店年增6%、超級市場年增9.4%、量販店年增7.4%、百貨公司年增3.1%。

11月批發、零售及餐飲表現
11月批發、零售及餐飲表現

惟汽機車零售業因上年同月新車供應量提升，基期較高，年減4.1%。總計1至11月營業額為4兆4,186億元，創歷年同期新高，年增2.5%。

11月餐飲業營業額854億元，為歷年同月新高，年增7.2%。其中餐館及飲料店因業者配合雙11及棒球賽奪金，順勢推出期間限定優惠，加以冬季新品熱銷，分別年增7.6%及3.6%；外燴及團膳承包業因航空載運需求擴增， 帶動空廚營收成長，年增9.7%。

黃偉傑指出，展望未來，零售及餐飲業在耶誕、跨年及尾牙等贈禮及聚餐商機，以及年底大巨蛋商演及節慶活動有望為周邊商圈帶來人潮，加以天候轉冷推升禦寒衣物、家電及暖食熱飲，營業額可望續呈增勢。經濟部預期，2024年全年零售業和餐飲業營業額將分別逾4.85兆元及1兆340億元，創歷史新高，年增皆約3%。

11月批發業營業額1兆709億元，年增1.7%，連續九個月正成長；批發業上半年受外需不佳影響，一度落入負成長，但下半年表現後來居上，經濟部預期，受惠於AI應用商機擴展，2024批發業營業額達12.8兆元，可望衝上歷史新高，年增約8%。

經濟部調查廠商對今年12月營運看法，按家數計算的動向指數，批發業為51.4、零售業為52.1、餐飲業為60.6；按營業額計算之動向指數批發業為50.1、零售業為52.5、餐飲業為71.0，顯示12月批發、零售及餐飲業營業額將較上月增加。

零售業 餐飲業

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