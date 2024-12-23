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台灣棒球隊奪冠、大巨蛋演唱會商機強強滾 零售餐飲營業額將創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計處副處長黃偉傑23日表示，11月台灣棒球奪冠廠商推出限定優惠活動，以及12月大巨蛋演唱會商機挹注內需，預期2024年全年批發、零售、及餐飲營業額皆創歷史新高紀錄。

經濟部統計處指出，11月零售業營業額為4,381億元，創歷年單月新高，年增1.8%，主因受惠周年慶、雙11及黑色星期五檔期促銷，以及搭配世界棒球12 強賽事奪冠話題推出限定優惠活動，帶動便利商店年增6.0%、超級市場年增9.4%、量販店年增7.4%、百貨公司年增3.1%；惟汽機車零售業因上年同月新車供應量提升，基期較高，年減4.1%。綜計1至11月營業額為4兆4,186 億元，創歷年同期新高，年增2.5%。

餐飲業部分，11月餐飲業營業額854億元，年增7.2%，其中餐館及飲料店因 業者配合雙11及棒球賽奪金，順勢推出期間限定優惠，加以冬季新品熱銷，分別年增7.6%及3.6%；外燴及團膳承包業因航空載運需求擴增， 帶動空廚營收成長，年增9.7%。

黃偉傑指出，先前經濟部有將棒球賽事納入11月零售及餐飲營業額預測中，惟沒有預測到台灣隊奪冠，因此11月零售業及餐飲業營業額皆優於預期。

他指出，展望未來，零售及餐飲業在耶誕、跨年及尾牙等贈禮及聚餐商機，以 及年底大巨蛋商演及節慶活動有望為周邊商圈帶來人潮，加以天候轉冷推升禦寒衣物、家電及暖食熱飲，營業額可望續呈增勢。經濟部預期，2024年全年零售業和餐飲業營業額將分別逾4.85兆元及1兆340億元，創歷史新高，年增皆約3%上下。

11月批發業營業額1兆709億元，經濟部預期，受惠於AI應用商機擴展，2024批發業營業額達12.8兆元，年增約8%。

經濟部 餐飲業

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