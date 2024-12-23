太強了！AI帶動晶圓代工增產 11月積體電路生產彈跳23.8%、連11紅

經濟部統計處23日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，表現優於預期，雙雙創歷年同月次高，呈連續第九個月正成長。經濟部並預期，在AI需求支撐下，2024年全年工業生產指數將創歷年第三高紀錄，成長率有望維持一成，結束連續2年負成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，11月製造業生產呈雙位數成長，一方面是基期因素，二是台灣搭上AI浪潮，高階半導體、伺服器需求增加，帶動資訊電子產業生產動能續增所致，同時也帶動半導體設備及機械設備增產。

他指出，各業中，電子零組件業11月生產指數創歷年單月新高，年增19.07%；其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工增產，年增23.80%，生產指數亦創歷年單月新高。11月電子零組件業及積體電路業生產皆呈連續第11個月正成長趨勢。

此外，電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用及雲端資料處理需求成長，帶動伺服器等產品增產，致生產指數創歷年同月新高，年增7.98%，為連續第17個月正成長。

至於傳統產業方面，受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，致機械設備業年增7.96%、基本金屬業年增1.72%；化學材料及肥料業則受海外產能開出排擠，加上部分廠商排定歲修而減產，年減2.82%。

汽車及其零件業因汽車零件下游客戶庫存調節，加上部分車款受缺料及進口車競爭影響，年減9.66%，為連續第七個月負成長。黃偉傑分析，汽車相關生產的減幅已逐漸縮減。針對汽車整車生產缺料問題，廠商反映已找到料，仍要通過驗證，汽車生產最快要到12月、甚至2025年1月才會回升。

經濟部統計處指出，累計製造業生產年增11.07%。黃偉傑表示，在AI應用持續擴展下，以及半導體高階製程需求暢旺，加上農曆春節前備貨需求釋出，有助於支撐我國製造業生產動能穩健成長，預估2024年全年製造業生產指數約95.07至95.4，約年增11%，將創歷年第三高紀錄，僅次於2021年、2022年，結束連續2年負成長。