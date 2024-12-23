快訊

吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停 女神首發聲！出手回應傳聞

竹北2642戶晚間驚傳停電！3處電桿冒火星 台電緊急派員搶修

中職／陳子豪1.3億合約正式簽定 味全龍：保障平均月領百萬可調漲

雲豹能源攜手ESPRO 搶進泰國綠能商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔與泰國企業ESPRO董事長康樹德，今日簽署合作備忘錄（MOU），雙方將合資設立泰國控股公司，專注於泰國地區的綠色能源案場開發與營運管理。圖／雲豹能源提供
雲豹能源總經理趙書閔與泰國企業ESPRO董事長康樹德，今日簽署合作備忘錄（MOU），雙方將合資設立泰國控股公司，專注於泰國地區的綠色能源案場開發與營運管理。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）今（23）日宣布與泰國ESPRO NOODOE CO., LTD正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同合資設立泰國控股公司，專注於泰國地區的綠色能源案場開發與營運管理。這項合作展現了台泰兩國企業對綠能環保的共同承諾，也象徵著兩國在綠色能源發展上的緊密夥伴關係。

雲豹能源總經理趙書閔在簽約儀式上強調，泰國具有得天獨厚的地理條件，為發展太陽能產業提供絕佳機會，她指出：「我們非常期待與ESPRO合作，未來我們除了開發太陽光電系統案，也希望能帶入儲能、節能等服務經驗，協助泰國加速能源轉型。」

此次合作的泰國企業ESPRO，董事長康樹德雖然是台灣人，但從小移民泰國，深耕當地逾40年，熟悉泰國經濟市場與政策環境。康樹德不僅是泰國台灣商會聯合總會（TTBA）榮譽總會長，並曾擔任泰國外商聯合總會（JFCCT）主席長達8年，成為泰國外商聯合總會40年來首位亞裔主席，擁有豐富的產業經驗與政商人脈，被稱為在「泰國最有影響力的台灣人」。康樹德表示，泰國正積極推動再生能源計畫，此次與雲豹能源的合作，將結合雙方的技術優勢與資源，強強聯手，共同致力於推動泰國的綠色能源發展。

根據泰國政府的能源發展規劃，未來數年內，太陽能發電將成為該國能源轉型的重要一環。此次雲豹能源與ESPRO合作，計畫將開發泰國多元太陽光電系統，盼透過跨國合作，不僅為泰國綠能發展帶來實質性貢獻，也將進一步深化兩國在能源領域的合作交流，共同邁向綠能永續新時代。

太陽能發電 泰國 雲豹能源

延伸閱讀

吵架吵到慾火焚身？男女沙灘交疊停不了 活春宮大戰呻吟半小時

被要求和女星一起泡湯 林哲熹委屈「以後會慎重考慮」

「魷魚遊戲2」全球造勢直擊！ 巴黎玩真人版123 木頭人、曼谷雷射眼英熙娃娃遊河、高雄愛河600台無人機出動

展榮展瑞泰國跨年初登場 嗨唱「好熱」 迎接2025

相關新聞

【重磅快評】賈永婕頂防疫女神光環 應避公私不分質疑

101董事長賈永婕今天穿得美美的，到立法院財委會備詢，上任之初就說好「負責時尚美麗」的她，上任後的諸多作為顯示，她不是只...

2025年房市代表字「硬」 林正雄曝房價仍具5大支撐

中華民國不動產聯盟總會23日召開年終記者會，聯盟總會理事長林正雄代表各公會指出，2024年房市雖然受到政府政策干擾成為「...

連九紅！11月製造業生產指數成長逾一成 表現優於預期

經濟部統計處23日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，...

11月失業率3.36% 連續三個月走降、近24年同月次低

行政院主計總處23日公布11月失業率為3.36%，月減0.04個百分點，連續三個月走降，寫近24年同月次低水準。主計總處...

2025製造業營運狀況指數持平 中經院：明年比今年辛苦

中華經濟研究院院長連賢明23日表示，根據最新製造業營運狀況指數調查顯示，2024年上半年、2024年下半年、2025年上...

台北101全年營收突破60億元 賈永婕：歷年最高、明年有望正成長

台北101董事長賈永婕23日出席「好釋＋1 好事加起來」活動表示，今年101全年營收可突破60億元，為歷年最高，明年也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。