雲豹能源攜手ESPRO 搶進泰國綠能商機

雲豹能源（6869）今（23）日宣布與泰國ESPRO NOODOE CO., LTD正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同合資設立泰國控股公司，專注於泰國地區的綠色能源案場開發與營運管理。這項合作展現了台泰兩國企業對綠能環保的共同承諾，也象徵著兩國在綠色能源發展上的緊密夥伴關係。

雲豹能源總經理趙書閔在簽約儀式上強調，泰國具有得天獨厚的地理條件，為發展太陽能產業提供絕佳機會，她指出：「我們非常期待與ESPRO合作，未來我們除了開發太陽光電系統案，也希望能帶入儲能、節能等服務經驗，協助泰國加速能源轉型。」

此次合作的泰國企業ESPRO，董事長康樹德雖然是台灣人，但從小移民泰國，深耕當地逾40年，熟悉泰國經濟市場與政策環境。康樹德不僅是泰國台灣商會聯合總會（TTBA）榮譽總會長，並曾擔任泰國外商聯合總會（JFCCT）主席長達8年，成為泰國外商聯合總會40年來首位亞裔主席，擁有豐富的產業經驗與政商人脈，被稱為在「泰國最有影響力的台灣人」。康樹德表示，泰國正積極推動再生能源計畫，此次與雲豹能源的合作，將結合雙方的技術優勢與資源，強強聯手，共同致力於推動泰國的綠色能源發展。

根據泰國政府的能源發展規劃，未來數年內，太陽能發電將成為該國能源轉型的重要一環。此次雲豹能源與ESPRO合作，計畫將開發泰國多元太陽光電系統，盼透過跨國合作，不僅為泰國綠能發展帶來實質性貢獻，也將進一步深化兩國在能源領域的合作交流，共同邁向綠能永續新時代。