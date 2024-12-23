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AI帶旺高階製程 全年製造業生產指數估翻紅創第3高

中央社／ 台北23日電

AI浪潮推升高階半導體和AI伺服器生產動能，經濟部預估今年全年製造業生產指數有望終止近2年負成長，轉為年增約11%，並創歷年第3高紀錄，但終端需求復甦疲弱和中國產能開出壓力下，高科技和傳統產業表現不均，明年須密切關注美中兩大經濟體走勢。

經濟部統計處今天公布11月工業與製造業生產指數概況，11月工業和製造業生產指數年增幅度皆達10%以上，連續9個月正成長，在人工智慧（AI）和高效能運算應用擴增持續推動下，預估全年製造業生產指數介於95.07和95.40之間，成長幅度則介於11.1%至11.5%，創造史上第3高紀錄。

資訊電子產業方面，11月電子零組件業生產指數為112.44，創歷年新高，年增19.07%，連11紅，其中受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工增產，積體電路業生產指數達126.96，同樣締造新高紀錄，年增23.80%。

電腦電子產品及光學製品業方面，11月生產指數為136.24，年增7.98%，為歷年同期新高紀錄。經濟部表示，主因AI應用持續擴展，以及雲端資料處理需求成長，帶動伺服器、其他通訊傳播設備、其他電腦週邊設備及零組件等生產增加，但用戶傳輸及通訊設備、行動裝置鏡頭等因訂單縮減而減產，抵銷部分增幅。

傳統產業方面，基本金屬由負轉正，年增1.72%，主因為去年同期鋼鐵市況疲軟，部分鋼廠產線歲修減產，比較基數較低，冷軋不銹鋼捲板、熱軋鋼捲板等增產較多，但銅箔受低價競爭影響訂單而減產，抵銷部分增幅。此外，受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，機械設備業年增7.96%，連續8個月正成長。

不過，化學材料及肥料業受海外產能開出排擠，加上部分廠商排定歲修而減產，年減2.82%；汽車及其零件業因汽車零件下游客戶庫存調節，加上部分車款受缺料及進口車競爭影響，年減9.66%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，今年製造業生產指數全年有望終止連續2年負成長，轉為正成長格局，主因為低基期、以及AI浪潮推升高階半導體和AI伺服器產能開出等2大因素，但他也提醒，「今年也是不均的一年」，反映在高科技產業表現強勁，但傳產動能疲弱。

黃偉傑說明，全球高通膨拉低終端需求，以及中國疫後復甦表現不如預期，使產能外溢到國外，造成供過於求、進而壓縮國內傳產表現；高科技產業也出現不均現象，半導體成熟製程和面板等產業受到中國產能開出的擠壓。

此外，受到消費性電子產品需求疲弱，黃偉傑表示，偏成熟製程的記憶體廠透露12月動能可能比11月低；至於AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）以美國和韓國廠商生產為主，台灣生產動能尚未完全開出。

美中兩大經濟體表現牽動台廠製造動能，黃偉傑表示，明年須注意2個重點，包括美國新政府政策目前尚未明朗，以及中國推出新策略拉動經濟成長的力道為何，未來須持續關注。在AI和高效能運算等新興科技應用持續擴展下，以及半導體高階製程需求暢旺，加上農曆春節前備貨需求釋出，有助支撐製造業生產動能穩健成長。

AI 製造業

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