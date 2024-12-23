11月失業率3.36% 連續三個月走降、近24年同月次低

行政院主計總處23日公布11月失業率為3.36%，月減0.04個百分點，連續三個月走降，寫近24年同月次低水準。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，若經濟狀況維持現在情形，由於12月是農曆年前的傳統消費旺季，預期12月失業率會持續下降，目前整體勞動市場情勢穩定且朝正向發展，沒有意外的話，會愈來愈好。

今年1至11月失業率平均為3.39%，較上年同期下降0.10個百分點。

不過，值得注意的是，11月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致周工時未達35小時者為16.5萬人，較上月增加4,000人。對此，譚文玲表示，這部分雖呈月增情形，但今年前11月平均是16.9萬人，並沒有特別高，主計總處會持續關注後續發展狀況。

在青年（15~29歲）失業率部分，11月失業率為7.77%，月減0.38個百分點，10月和11月已累計下降0.55個百分點。

根據主計總處調查，青年失業率方面，11月15至19歲失業率7.91%，20至24歲11.30%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高，25至29歲失業率5.85%，30至34歲降至3.46%。

譚文玲表示，隨著時間過去，他們應會陸續找到工作，青年失業率可望改善，主計總處也會持續關注青年就業情形。

根據主計總處調查，10月失業人數為40.3萬人，較上月減少5,000人。主因對原有工作不滿意而失業者減少4,000人，與上年同月比較，失業人數增加3,000人。1至11月 失業人數平均為40.7萬人，較上年同期減少1萬人。

在就業人數方面，11月就業人數為1,160.6萬人，月減3,000人、年增2.9萬人；1至11月就業人數平均1,159.4萬人，年增7.2萬人。