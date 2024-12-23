2025製造業營運狀況指數持平 中經院：明年比今年辛苦

中華經濟研究院院長連賢明23日表示，根據最新製造業營運狀況指數調查顯示，2024年上半年、2024年下半年、2025年上半年，指數分別為53.8、51.6、51.0，確實有一點點在下滑，亦顯示經理人對2025年上半年表現相對持平（50）看待。連賢明並提到，預估明年將會是一個機會和轉機同時並存的一年，而多數廠商也覺得明年可能會比今年還要再辛苦一點。

中經院今發布「2024下半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業營運狀況指數持續下滑，連賢明分析主要有三大原因，首先是雖然廠商訂單狀況不錯，但廠商利潤率下滑；其二則是廠商意識到川普政策將帶來風險；以及明年AI相關動能應可持續，但由於今年基期已墊高，明年成長幅度應會趨緩。

至於製造業最關注的三大議題，中經院調查發現，分別是美國川普總統貿易政策、美國經濟走勢，以及國際能源及原物料價格，關注比例分別有68%、62.3%與51%。

國發會副主委高仙桂今受邀出席發布記者會，同時也對明年的經濟情勢提出看法。高仙桂表示，明年的經濟還是可以維持今年穩健成長的動能，主要是因為半導體還有AI伺服器的成長動能持續暢旺，雲端業者的資本支出也持續擴增，且研判相關技術會從雲端的AI，慢慢延續到邊緣的AI，也就是AI PC、AI手機等。

關於AI，連賢明也提到，根據中經院最新調查發現，有28.7%製造業者回報產品已經參與AI供應鏈或正規劃準備研發AI產品並進入相關供應鏈，並有59.9%製造業規劃或已導入AI相關技術應用於公司營運。

調查並顯示，「AI產業」是製造業中長期最被看好的產業或領域，分別有54.7%與35.2%受訪者回報看好與非常看好，且有35.2%業者回報已經或規劃投入相關產業及領域。其次則為「半導體相關」與「醫療電子（包含長照）」。

連賢明指出，展望未來一年營運，製造業認為未來一年營運展望將較今年「較佳」，惟指數回跌8至58.5。

至於傳產何時才能迎來復甦？連賢明則說，由於我國傳產與大陸競爭部分遭遇傾銷，這還得視明年大陸政策推出後能否有效提振大陸內需，如此則可望降低我國傳產的壓力。