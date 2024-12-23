連九紅！11月製造業生產指數成長逾一成 表現優於預期
經濟部統計處23日發布11月工業生產指數為102.35，製造業生產指數102.69，分別年增10.29%、10.73%，表現優於市場預期，雙雙創歷年同期次高，呈連續第九個月正成長。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，在AI應用持續擴展下，以及半導體高階製程需求暢旺，加上農曆春節前備貨需求釋出，有助於支撐我國製造業生產動能穩健成長，預估2024年全年工業生產指數將創歷年第三高紀錄，成長率有望維持一成，結束連續2年負成長。
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