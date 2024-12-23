台北101全年營收突破60億元 賈永婕：歷年最高、明年有望正成長
台北101董事長賈永婕23日出席「好釋＋1 好事加起來」活動表示，今年101全年營收可突破60億元，為歷年最高，明年也有望正成長。
針對今日立法院傳出日商伊藤忠釋股的消息，賈永婕現場說釋股對象與進展涉及公司機密不能透露，不過沒有否認，但一定是很好、正面的影響。
展望明年，賈永婕表示，台北101將會有超過40個櫃位重新裝潢，明年觀景台也會有非常大的變化。
至於日前傳的101大計畫，賈永婕說還是秘密，還不能透露。
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