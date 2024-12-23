台灣大哥大永續論壇 蔡明忠：全球氣候變遷挑戰迫在眉睫
台灣大哥大董事長蔡明忠、環境部次長施文真、Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson、環境部氣候變遷副署長徐旭誠、台灣大哥大總經理林之晨、經濟日報社長劉永平、台灣大永續品牌公關副總劉麗惠、行政院減碳辦公室副執行長林子倫、中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助下午一起出席經濟日報與台灣大哥大合辦台灣大哥大永續論壇。
蔡明忠致詞時表示，全球氣候變遷挑戰迫在眉睫，近期極端氣候頻繁發生，時間已經不站在我們這邊，需以更具野心的行動來面對，全球永續發展部門研究，資通訊技術（ICT）透過技術創新減少的碳排放是自身碳排的十倍，台灣大是科技電信產業一員，將結合5G、AI、IoT等尖端技術，支持能源管理、科學研究以及產學合作，朝著淨零排放的目標邁進。
除了減碳，蔡明忠指出，開發新能源也是迫在眉睫，我們參加跟中央研究院淨零科技的研發產業的合作，淨零科技包含地熱能、海洋能等去碳燃氫的技術，尤其台灣擁有世界最長速度最快的黑潮，具有絕佳發展優勢。
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